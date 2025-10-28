لكسب ود ترامب.. هذا ما فعلته رئيسة وزراء اليابان

Advertisement

تعول رئيسة وزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، التي التقت اليوم الثلاثاء بالرئيس الأميركي ، على بناء علاقة شخصية ودية مع الضيف الأميركي من أجل تخفيف التوترات التجارية.وقد تكون إحدى مفاتيح هذه الاستراتيجية فكرة طرحتها لشراء شاحنات Ford F-150، وهي خطوة رمزية ذات دلالة، رغم أنها قد تكون غير عملية نظرًا لضيق الشوارع في وغيرها من المدن ، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"