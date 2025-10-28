Advertisement

عربي-دولي

لكسب ود ترامب.. هذا ما فعلته رئيسة وزراء اليابان

Lebanon 24
28-10-2025 | 01:56
تعول رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايتشي، التي التقت اليوم الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، على بناء علاقة شخصية ودية مع الضيف الأميركي من أجل تخفيف التوترات التجارية.
وقد تكون إحدى مفاتيح هذه الاستراتيجية فكرة طرحتها الحكومة اليابانية لشراء شاحنات Ford F-150، وهي خطوة رمزية ذات دلالة، رغم أنها قد تكون غير عملية نظرًا لضيق الشوارع في طوكيو وغيرها من المدن اليابانية، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"
فيما أبدى ترامب حماسه لفكرة شراء شاحنات فورد أثناء رحلته إلى آسيا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، وقال للصحفيين: "لديها ذوق جيد، هذه شاحنة رائعة."
