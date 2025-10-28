استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري

Advertisement

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، أن سمحت لإيران بالحصول على شفرات النظام الملاحي العسكرية، لتفعيلها ضمن منظومات الدفاع الجوي، وأنظمة التتبع والرصد، وعمليات سلاح الجو والمنظومة الصاروخية .وأضافت أن كانت في السابق تعتمد على نطاقات "مدنية" من النظام الصيني، لكنها باتت اليوم قادرة على استخدام مدارات عسكرية توفر دقة أعلى في تحديد الإحداثيات وتوجيه الأسلحة. وبذلك أصبحت أنظمة الدفاع والمراقبة الإيرانية أكثر قدرة على رصد الأجسام المعادية والتعامل معها فورًا، إلى جانب تحسين دقة الصواريخ والطائرات المسيّرة في حال تعرض البلاد لهجوم.وأكدت المصادر أن ورش الصيانة ومراكز الإطلاق الإيرانية تعمل بوتيرة متواصلة منذ أسابيع، وأن التجارب الأخيرة للطائرات المسيّرة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في المدى ودقة التوجيه، ما يشير إلى أن طهران بدأت بالفعل استخدام القدرات الجديدة.كما بيّنت أن هذه التطورات انعكست خلال المناورات العسكرية الإيرانية الأخيرة، حيث لوحظ ارتفاع دقة الاستهداف وتقليص هامش الخطأ في عمليات الاعتراض والهجوم.وترى المصادر أن هذا الدعم يشكّل تحولًا من التعاون المالي واللوجستي إلى الدعم التقني العسكري المتقدم، ويمنح إيران قدرة أكبر على الردع في مواجهة أي هجوم محتمل. ومع أن بكين لم تسلّم طهران منظومات قتالية جاهزة، إلا أنها زودتها بوسائل استشعار ومتابعة فضائية من شأنها إطالة أمد أي مواجهة مستقبلية، وتقليل احتمالات التصعيد الإقليمي.