26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر صينية مطلعة أن
بكين
قدّمت لإيران دعمًا تقنيًا نوعيًا، تمثل في تمكينها من استخدام نظام الملاحة العسكري الصيني المتقدم، في خطوة تُعدّ تحولًا استراتيجيًا في مستوى التعاون بين البلدين، وسط توترات متصاعدة واحتمالات لضربة أميركية – إسرائيلية ضد
طهران
.
Advertisement
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، أن
الصين
سمحت لإيران بالحصول على شفرات النظام الملاحي العسكرية، لتفعيلها ضمن منظومات الدفاع الجوي، وأنظمة التتبع والرصد، وعمليات سلاح الجو والمنظومة الصاروخية
الإيرانية
.
وأضافت أن
إيران
كانت في السابق تعتمد على نطاقات "مدنية" من النظام الصيني، لكنها باتت اليوم قادرة على استخدام مدارات عسكرية توفر دقة أعلى في تحديد الإحداثيات وتوجيه الأسلحة. وبذلك أصبحت أنظمة الدفاع والمراقبة الإيرانية أكثر قدرة على رصد الأجسام المعادية والتعامل معها فورًا، إلى جانب تحسين دقة الصواريخ والطائرات المسيّرة في حال تعرض البلاد لهجوم.
وأكدت المصادر أن ورش الصيانة ومراكز الإطلاق الإيرانية تعمل بوتيرة متواصلة منذ أسابيع، وأن التجارب الأخيرة للطائرات المسيّرة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في المدى ودقة التوجيه، ما يشير إلى أن طهران بدأت بالفعل استخدام القدرات
الصينية
الجديدة.
كما بيّنت أن هذه التطورات انعكست خلال المناورات العسكرية الإيرانية الأخيرة، حيث لوحظ ارتفاع دقة الاستهداف وتقليص هامش الخطأ في عمليات الاعتراض والهجوم.
وترى المصادر أن هذا الدعم يشكّل تحولًا من التعاون المالي واللوجستي إلى الدعم التقني العسكري المتقدم، ويمنح إيران قدرة أكبر على الردع في مواجهة أي هجوم محتمل. ومع أن بكين لم تسلّم طهران منظومات قتالية جاهزة، إلا أنها زودتها بوسائل استشعار ومتابعة فضائية من شأنها إطالة أمد أي مواجهة مستقبلية، وتقليل احتمالات التصعيد الإقليمي.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الصين تعتمد نظام "ديب سيك" العسكري
Lebanon 24
الصين تعتمد نظام "ديب سيك" العسكري
28/10/2025 15:30:02
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحصن وترفع السواتر في موقع عسكري مُستحدث داخل الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
إسرائيل تحصن وترفع السواتر في موقع عسكري مُستحدث داخل الاراضي اللبنانية
28/10/2025 15:30:02
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن موعد زيارته المحتملة إلى الصين
Lebanon 24
ترامب يعلن موعد زيارته المحتملة إلى الصين
28/10/2025 15:30:02
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب.. استراتيجية منع الصين من الغزو المحتمل لتايوان
Lebanon 24
ترامب.. استراتيجية منع الصين من الغزو المحتمل لتايوان
28/10/2025 15:30:02
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيرانية
الإيراني
الصينية
الملاح
ون بين
الملا
طهران
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:41 | 2025-10-28
28/10/2025 08:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
08:31 | 2025-10-28
28/10/2025 08:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:40 | 2025-10-28
28/10/2025 07:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-10-28
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
08:41 | 2025-10-28
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:31 | 2025-10-28
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
07:40 | 2025-10-28
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:22 | 2025-10-28
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
06:37 | 2025-10-28
قتلى وجرحى.. فيديو يُوثّق ما حدث على طريق دمشق - السويداء
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24