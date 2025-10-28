Advertisement

عربي-دولي

ترامب: نريد تحقيق السلام عبر القوة

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:30
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن العلاقة مع اليابان ترتكز على الأمن والسلام.
وقال ترامب في كلمة من يوكوسوكا وسط اليابان الثلاثاء إن "أميركا هي الدولة الأقوى والأكثر احتراماً في العالم الآن".
فيما أضاف أن "سفن المخدرات لن تدخل مجدداً إلى أميركا".

كما أكد أنه "إذا خضنا حرباً الآن سنفوز بها".

في حين ختم قائلاً: "نريد تحقيق السلام عبر القوة".

"عصر ذهبي جديد"
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بقصر أكاساكا في طوكيو، إن واشنطن حليفة لليابان "على أعلى مستوى".

كما أضاف لتاكايشي: "إنه لشرف كبير لي أن أكون معك، خصوصاً في هذه المرحلة المبكرة جداً لما أعتقد بأنها ستكون من بين أعظم رئاسات الوزراء"، وفق فرانس برس.

من جانبها، أشادت تاكايشي بجهود ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا و"إنجازه التاريخي غير المسبوق" المتمثل باتفاق غزة.

وصرحت قائلة: "أود تحقيق عصر ذهبي جديد في التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، تصبح فيه كل من اليابان والولايات المتحدة أقوى وأكثر ازدهاراً".
