عربي-دولي
بالتفاصيل... هكذا اغتيلَ جنديّ سوريّ في درعا على يدّ مسلّحين
Lebanon 24
28-10-2025
|
06:18
اغتال مسلّحون مجهولون، فجر الثلاثاء، عنصرا من "الفرقة 40" في
الجيش السوري
، وذلك داخل منزله في منطقة اللجاة في ريف
درعا جنوب سوريا
.
وقالت شبكة "
درعا
24" الإخبارية المحلية إن مسلّحين مجهولين اقتحموا منزل وافي علي اليله المعروف بـ"
أبو علي
" في قرية كريم الجنوبي، وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثرا بإصابته بعدة طلقات في
الصدر
.
وأضافت أن اليله يعمل في تجارة المواشي، وينتمي إلى "الفرقة 40" في الجيش السوري، في حين لم تُعرف الدوافع وراء اغتياله أو هوية الأشخاص الذين نفّذوا العملية. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي مدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي مدينة غزة (الجزيرة)
28/10/2025 19:03:23
28/10/2025 19:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق مسلحين قذائف هاون باتجاه قوات الجيش في مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق مسلحين قذائف هاون باتجاه قوات الجيش في مدينة غزة
28/10/2025 19:03:23
28/10/2025 19:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: مقتل 10 جنود باكستانيين في هجوم مسلح في جنوب وزيرستان
Lebanon 24
العربية: مقتل 10 جنود باكستانيين في هجوم مسلح في جنوب وزيرستان
28/10/2025 19:03:23
28/10/2025 19:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
28/10/2025 19:03:23
28/10/2025 19:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
درعا جنوب سوريا
الجيش السوري
جنوب سوريا
سكاي نيوز
سكاي نيو
أبو علي
بو علي
سوريا
تابع
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
Lebanon 24
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
13:00 | 2025-10-28
28/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
Lebanon 24
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
13:00 | 2025-10-28
28/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
12:53 | 2025-10-28
28/10/2025 12:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
Lebanon 24
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
Lebanon 24
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
12:37 | 2025-10-28
28/10/2025 12:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
13:00 | 2025-10-28
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
13:00 | 2025-10-28
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
12:53 | 2025-10-28
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
12:40 | 2025-10-28
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
12:37 | 2025-10-28
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
12:36 | 2025-10-28
بعد قرار نتنياهو استئناف الهجمات على غزة… هذا ما أعلنته حركة حماس
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 19:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 19:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 19:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
