عربي-دولي

بالتفاصيل... هكذا اغتيلَ جنديّ سوريّ في درعا على يدّ مسلّحين

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:18
اغتال مسلّحون مجهولون، فجر الثلاثاء، عنصرا من "الفرقة 40" في الجيش السوري، وذلك داخل منزله في منطقة اللجاة في ريف درعا جنوب سوريا.
وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية إن مسلّحين مجهولين اقتحموا منزل وافي علي اليله المعروف بـ"أبو علي" في قرية كريم الجنوبي، وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثرا بإصابته بعدة طلقات في الصدر.

وأضافت أن اليله يعمل في تجارة المواشي، وينتمي إلى "الفرقة 40" في الجيش السوري، في حين لم تُعرف الدوافع وراء اغتياله أو هوية الأشخاص الذين نفّذوا العملية. (سكاي نيوز عربية) 
