بالتفاصيل... هكذا اغتيلَ جنديّ سوريّ في درعا على يدّ مسلّحين

اغتال مسلّحون مجهولون، فجر الثلاثاء، عنصرا من "الفرقة 40" في ، وذلك داخل منزله في منطقة اللجاة في ريف .وقالت شبكة " 24" الإخبارية المحلية إن مسلّحين مجهولين اقتحموا منزل وافي علي اليله المعروف بـ" " في قرية كريم الجنوبي، وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثرا بإصابته بعدة طلقات في .وأضافت أن اليله يعمل في تجارة المواشي، وينتمي إلى "الفرقة 40" في الجيش السوري، في حين لم تُعرف الدوافع وراء اغتياله أو هوية الأشخاص الذين نفّذوا العملية. (سكاي نيوز عربية)