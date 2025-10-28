24
عربي-دولي
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
28-10-2025
|
07:22
A-
A+
أعلنت رئاسة الجمهورية الإيرلندية عن نقل الرئيس
مايكل دي هيغنز
إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت في بيان، إلى أنّ دي هيغنز يخضع لدورة من المضادات الحيوية بعد "عدوى موضعية".
