Advertisement

عربي-دولي

أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1435080-638972553082046857.jpg
Doc-P-1435080-638972553082046857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئاسة الجمهورية الإيرلندية عن نقل الرئيس مايكل دي هيغنز إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Advertisement
 
 
وأشارت في بيان، إلى أنّ دي هيغنز يخضع لدورة من المضادات الحيوية بعد "عدوى موضعية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة في المستشفى (فيديو)
lebanon 24
28/10/2025 19:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى... شاب تعرّض للإعتداء في الأشرفيّة
lebanon 24
28/10/2025 19:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل هانيبال القذافي للمستشفى ووضعه النفسي "سيء"
lebanon 24
28/10/2025 19:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نقل إصابات من عناصر الجيش من قطاع غزة إلى مستشفيات أسوتا إيخيلوف وسوروكا
lebanon 24
28/10/2025 19:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مايكل دي هيغنز

الرئيس مايكل

الجمهوري

رئاسة ال

مايكل دي

إيرلندي

جمهورية

مايكل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-28
13:00 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:37 | 2025-10-28
12:36 | 2025-10-28
12:18 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24