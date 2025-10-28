أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى

أعلنت رئاسة الجمهورية الإيرلندية عن نقل الرئيس إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت في بيان، إلى أنّ دي هيغنز يخضع لدورة من المضادات الحيوية بعد "عدوى موضعية".