عربي-دولي
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
Lebanon 24
28-10-2025
|
08:41
A-
A+
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف إن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بشأن استعداد
فرنسا
لإرسال قوات إلى
أوكرانيا
، "مثيرة للقلق"، داعيا
الأوروبيين
إلى التفكير في ما إذا كان الأمر يستحق التحالف مع الدول التي تبرر الإرهاب.
وأضاف بيسكوف، للصحفيين، أن التوقف الحالي في المفاوضات مع أوكرانيا، يعود إلى عدم رغبة
كييف
بمواصلة العملية التفاوضية.
وقال بيسكوف إن "التوقف الذي طرأ على المفاوضات بشأن أوكرانيا ناجم، في الواقع، عن إحجام نظام كييف عن مواصلة عملية التفاوض هذه، وإحجامه عن الإجابة على الأسئلة التي طُرحت من قبلنا، ومسودات الوثائق التي قدمناها، والمقترحات المتعلقة بصيغة العمل المستقبلية ضمن مختلف المجموعات. وقد بقي كل هذا دون إجابة".
وحول رأي
الكرملين
في تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بشأن توسيع التعاون مع أندريه بابيش، رئيس الوزراء السلوفاكي، وزعيم حركة "عمل المواطنين غير الراضين" (أنو)، قال بيسكوف: "
دول الاتحاد الأوروبي
مستعدة لاتخاذ خطوات متهورة، ستسبب، بطريقة أو بأخرى، الكثير من المشاكل والصداع للاتحاد
الأوروبي
، سواء كانت مصادرة أصول روسية أو ببساطة، سرقة أصول روسية أو انضمام أوكرانيا إلى
الاتحاد الأوروبي
، وغيرها". (سكاي نيوز عربية)
