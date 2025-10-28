"لا يمكن تجاهله".. إيران تحذر من تهديد أميركي مستمر

24
28-10-2025
10:55
أكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الإيرانية
، إسماعيل بقائي، أن احتمال قيام
الولايات المتحدة
بشن هجوم عسكري على
إيران
"يبقى قائمًا ولا يمكن تجاهله"، مشيرًا إلى أن تصرفات
واشنطن
المخالفة للقانون الدولي ليست بجديدة، وأن استعداد إيران الدائم يعكس نهجًا عقلانيًا لإدارة المخاطر المستقبلية.
وشدد بقائي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي على أن التركيز يجب أن يكون على "الانتهاكات الأميركية المستمرة ضد الشعوب"، مؤكدًا ضرورة "الاستفادة من تجارب الماضي عند أي تواصل أو تفاوض مستقبلي مع الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن "مفاوضات خلف الكواليس" مع
طهران
، نفى بقائي سماع مثل هذا التصريح، مؤكدًا أن التعاون مع الوكالة "يستند إلى القوانين الإيرانية وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأوضح أن بعض أوجه التعاون مع الوكالة "تخضع للمصالح الوطنية، بما في ذلك متابعة تشغيل محطة بوشهر النووية ومراقبة مفاعل طهران البحثي"، مشددًا على أن إيران ملتزمة دائمًا بـ"الأطر القانونية والسيادية التي تحددها مؤسسات الدولة".
