عربي-دولي
زلزال عنيف هزّ بحر باندا في إندونيسيا... هل من خطر "تسونامي"؟
Lebanon 24
28-10-2025
|
11:50
A-
A+
أعلن
مركز الأبحاث الألماني
لعلوم الأرض، أنّ زلزالاً قوّته 6.6 على مقياس رختر، هزّ بحر باندا في
إندونيسيا
، على عمق 137 كيلومترا.
وأفادت
وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية
بأنه لا يوجد خطر "تسونامي".
