زلزال عنيف هزّ بحر باندا في إندونيسيا... هل من خطر "تسونامي"؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:50
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أنّ زلزالاً قوّته 6.6 على مقياس رختر، هزّ بحر باندا في إندونيسيا، على عمق 137 كيلومترا.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأنه لا يوجد خطر "تسونامي".
 
