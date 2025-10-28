24
عربي-دولي
في جنين.. غارة إسرائيلية تودي بحياة قادة ميدانيين من "القسام"
Lebanon 24
28-10-2025
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة
حماس
، أن القصف
الإسرائيلي
الذي استهدف مخيم جنين شمالي
الضفة الغربية
، أدى إلى اغتيال أحد قادتها الميدانيين عبدالله جلامنة، إلى جانب القيادي الميداني قيس البيطاوي، مشيرةً إلى أنهما استشهدا بعد اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في بلدة كفر قود غربي جنين.
وفي بيان آخر، حمّلت حركة حماس
إسرائيل
مسؤولية ما وصفته بـ"جريمة اغتيال جديدة"، معتبرة أن العملية تأتي ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأكدت الحركة أن
المقاومة
ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل المتاحة، مشددة على أن "الدماء الزكية لن تذهب هدرًا".
من جهته
، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن سلاح الجو نفذ غارة دقيقة استهدفت مجموعة من المسلحين في شمال الضفة، فيما ذكرت صحيفة
يديعوت أحرونوت
أن العملية استهدفت كهفًا كان يختبئ فيه ثلاثة مسلحين يخططون لتنفيذ هجوم في المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بالقناصة والطيران حاصرت منطقة وادي حسن قرب بلدة كفر قود، حيث
دارت
اشتباكات عنيفة انتهت باستشهاد المقاتلين الثلاثة وتدمير الموقع المستهدف. (ارم نيوز)
