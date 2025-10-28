في جنين.. غارة إسرائيلية تودي بحياة قادة ميدانيين من "القسام"

Advertisement

أعلنت ، الجناح العسكري لحركة ، أن القصف الذي استهدف مخيم جنين شمالي ، أدى إلى اغتيال أحد قادتها الميدانيين عبدالله جلامنة، إلى جانب القيادي الميداني قيس البيطاوي، مشيرةً إلى أنهما استشهدا بعد اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في بلدة كفر قود غربي جنين.وفي بيان آخر، حمّلت حركة حماس مسؤولية ما وصفته بـ"جريمة اغتيال جديدة"، معتبرة أن العملية تأتي ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأكدت الحركة أن ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل المتاحة، مشددة على أن "الدماء الزكية لن تذهب هدرًا".، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن سلاح الجو نفذ غارة دقيقة استهدفت مجموعة من المسلحين في شمال الضفة، فيما ذكرت صحيفة أن العملية استهدفت كهفًا كان يختبئ فيه ثلاثة مسلحين يخططون لتنفيذ هجوم في المنطقة.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بالقناصة والطيران حاصرت منطقة وادي حسن قرب بلدة كفر قود، حيث اشتباكات عنيفة انتهت باستشهاد المقاتلين الثلاثة وتدمير الموقع المستهدف. (ارم نيوز)