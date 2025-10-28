Advertisement

عربي-دولي

في جنين.. غارة إسرائيلية تودي بحياة قادة ميدانيين من "القسام"

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1435157-638972709541999673.jpeg
Doc-P-1435157-638972709541999673.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أدى إلى اغتيال أحد قادتها الميدانيين عبدالله جلامنة، إلى جانب القيادي الميداني قيس البيطاوي، مشيرةً إلى أنهما استشهدا بعد اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في بلدة كفر قود غربي جنين.
Advertisement

وفي بيان آخر، حمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية ما وصفته بـ"جريمة اغتيال جديدة"، معتبرة أن العملية تأتي ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأكدت الحركة أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل المتاحة، مشددة على أن "الدماء الزكية لن تذهب هدرًا".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن سلاح الجو نفذ غارة دقيقة استهدفت مجموعة من المسلحين في شمال الضفة، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العملية استهدفت كهفًا كان يختبئ فيه ثلاثة مسلحين يخططون لتنفيذ هجوم في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بالقناصة والطيران حاصرت منطقة وادي حسن قرب بلدة كفر قود، حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت باستشهاد المقاتلين الثلاثة وتدمير الموقع المستهدف. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
غارة باكستانية على أفغانستان تودي بحياة 10 مدنيين
lebanon 24
28/10/2025 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على عيترون تؤدي إلى استشهاد عنصر من "الحزب"
lebanon 24
28/10/2025 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي مظلم بين بلدتي بيت ليف وراميا
lebanon 24
28/10/2025 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت جرافة في وادي مريمين
lebanon 24
28/10/2025 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

الضفة الغربية

كتائب القسام

صحيفة يديعوت

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:54 | 2025-10-28
15:25 | 2025-10-28
15:06 | 2025-10-28
15:02 | 2025-10-28
15:00 | 2025-10-28
14:51 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24