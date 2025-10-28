الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره

Advertisement

أعربت الخارجية عن قلقها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة خلال هجمات للدعم السريع على .ودعت للعودة إلى الحوار للتوصل بشكل فوري لوقف للنار في .وأفادت الخارجية السعودية "بأن تشدد على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين".وأكدت على أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.ورفضت "التدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق".وشددت على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين. (الحدث)