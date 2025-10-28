Advertisement

عربي-دولي

الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:37
أعربت الخارجية السعودية عن قلقها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة خلال هجمات للدعم السريع على الفاشر.
ودعت للعودة إلى الحوار للتوصل بشكل فوري لوقف للنار في السودان.
وأفادت الخارجية السعودية "بأن المملكة تشدد على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين".
وأكدت على أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.
ورفضت "التدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق".
وشددت على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين. (الحدث)
