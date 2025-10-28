24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
، الثلاثاء، نية شن ضربات عسكرية مكثفة وفورية على
قطاع غزة
، في تصعيد مفاجئ.
Advertisement
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، بأنه "أصدر توجيهاته للجهاز العسكري بشن غارات عنيفة على القطاع فوراً"، وذلك بعد مشاورات أمنية طارئة.
كما كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
("كان") عن قرار بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة، في خطوة توسعية جديدة، مشيرة إلى أن
نتنياهو
يناقش هذا القرار مع
الإدارة الأميركية
.
وفي الوقت نفسه، حاولت
واشنطن
تهدئة الأوضاع، حيث أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن مسؤولاً أميركياً رفيعاً حث الجانب
الإسرائيلي
على عدم اتخاذ إجراءات متطرفة من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش.
وشدد المسؤول الأميركي، وفقاً للموقع، على أن واشنطن لا ترى أن حركة "
حماس
" قد ارتكبت خرقاً للاتفاق يستدعي رداً عسكرياً بهذه الحدة، في إشارة إلى محاولة لاحتواء الموقف ومنع انهيار التهدئة.
مواضيع ذات صلة
عن استعادة جثث الرهائن في غزة.. هذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
عن استعادة جثث الرهائن في غزة.. هذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا
28/10/2025 22:04:31
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف الأهالي برصاص المستوطنين خلال مهاجمة قرية دير جرير شرق رام الله
Lebanon 24
إصابات في صفوف الأهالي برصاص المستوطنين خلال مهاجمة قرية دير جرير شرق رام الله
28/10/2025 22:04:31
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: البنتاغون أبْلغنا أن إسرائيل تهاجم حماس في قطر اليوم
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: البنتاغون أبْلغنا أن إسرائيل تهاجم حماس في قطر اليوم
28/10/2025 22:04:31
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: تم إبلاغ ترامب صباح اليوم أنّ إسرائيل تهاجم حماس في قطر
Lebanon 24
البيت الأبيض: تم إبلاغ ترامب صباح اليوم أنّ إسرائيل تهاجم حماس في قطر
28/10/2025 22:04:31
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء
الإدارة الأميركية
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
حماس تنفي ادعاءات إسرائيل
Lebanon 24
حماس تنفي ادعاءات إسرائيل
15:54 | 2025-10-28
28/10/2025 03:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
15:25 | 2025-10-28
28/10/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي
Lebanon 24
الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي
15:06 | 2025-10-28
28/10/2025 03:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
Lebanon 24
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
15:02 | 2025-10-28
28/10/2025 03:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:54 | 2025-10-28
حماس تنفي ادعاءات إسرائيل
15:25 | 2025-10-28
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
15:06 | 2025-10-28
الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي
15:02 | 2025-10-28
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
15:00 | 2025-10-28
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
14:51 | 2025-10-28
فرنسا: 36 دولة تعلن استعدادها لتقديم دعم أمني مستمر لأوكرانيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 22:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24