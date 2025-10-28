إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا

Advertisement

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن ، بأنه "أصدر توجيهاته للجهاز العسكري بشن غارات عنيفة على القطاع فوراً"، وذلك بعد مشاورات أمنية طارئة.كما كشفت هيئة البث ("كان") عن قرار بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة، في خطوة توسعية جديدة، مشيرة إلى أن يناقش هذا القرار مع .وفي الوقت نفسه، حاولت تهدئة الأوضاع، حيث أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن مسؤولاً أميركياً رفيعاً حث الجانب على عدم اتخاذ إجراءات متطرفة من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش.وشدد المسؤول الأميركي، وفقاً للموقع، على أن واشنطن لا ترى أن حركة " " قد ارتكبت خرقاً للاتفاق يستدعي رداً عسكرياً بهذه الحدة، في إشارة إلى محاولة لاحتواء الموقف ومنع انهيار التهدئة.