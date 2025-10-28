Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:40
أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، نية شن ضربات عسكرية مكثفة وفورية على قطاع غزة، في تصعيد مفاجئ.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "أصدر توجيهاته للجهاز العسكري بشن غارات عنيفة على القطاع فوراً"، وذلك بعد مشاورات أمنية طارئة.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") عن قرار بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة، في خطوة توسعية جديدة، مشيرة إلى أن نتنياهو يناقش هذا القرار مع الإدارة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، حاولت واشنطن تهدئة الأوضاع، حيث أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن مسؤولاً أميركياً رفيعاً حث الجانب الإسرائيلي على عدم اتخاذ إجراءات متطرفة من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وشدد المسؤول الأميركي، وفقاً للموقع، على أن واشنطن لا ترى أن حركة "حماس" قد ارتكبت خرقاً للاتفاق يستدعي رداً عسكرياً بهذه الحدة، في إشارة إلى محاولة لاحتواء الموقف ومنع انهيار التهدئة.
