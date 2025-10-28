رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية

Advertisement

وأضاف أن بلاده مستعدة للذهاب إلى أسمرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن السلام هو الخيار المفضل لإثيوبيا، لكن حقها في الوصول إلى الموانئ غير قابل للتفاوض.في سياق متصل الإثيوبي، الثلاثاء، أنه طلب "وساطة" لا سيما من والاتحاد ، لإيجاد "حل سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر.وأكد أبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ردا على أسئلة نواب في "لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلميا".كذلك أوضح أبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن طلب إثيوبيا الحصول على منفذ على البحر "لا رجوع عنه".وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول "لإيجاد حل دائم" مع إريتريا. (العربية)