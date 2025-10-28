Advertisement

عربي-دولي

مصرع 18 مهاجراً في انقلاب مركب قبالة سواحل ليبيا

Lebanon 24
28-10-2025 | 13:41
قضى 18 شخصا في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا اليوم، فيما أنقذ 64 شخصا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.
و أوضحت المنظمة في بيان، أن "الناجين هم 29 رجلا، وامرأة، وطفل من السودانيين و18 بنغلادشيا و12 باكستانيا وثلاثة صوماليين"، مشيرة إلى أنه "لا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن جنسيات ضحايا الغرق".
(الوكالة الوطنية)
