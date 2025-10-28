Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل بدأت هجومها على غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 13:45
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، شملت مدينة غزة شمالاً وشرق دير البلح وسط القطاع، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
 وفي وقت سابق من اليوم، كانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن القرار جاء على خلفية ما وصفته "انتهاكات متكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حركة حماس.
