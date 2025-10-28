واشنطن لإسرائيل: لا نرى خرقاً من حماس

Advertisement

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن مسؤولاً كبيراً في أخبر الإسرائيليين بأن "لا ترى خرقاً للاتفاق من قبل يستوجب رداً"، محذراً من اتخاذ إجراءات متطرفة قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف الموقع أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد طلبات إسرائيلية عقابية، تشمل الإغلاق الكامل لمعبر رفح ووقف المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن ستواجه صعوبة في الحصول على الضوء الأخضر الأميركي لهجوم مكثف في غزة.من جهة أخرى، هاجمت الطائرات مباني في رفح، مدعية أن "انتهاكات في المنطقة عرضت قواتها للخطر".ورداً على التصعيد، أصدرت حركة حماس بياناً اتهمت فيه إسرائيل بـ"منع فرق من البحث عن جثامين الجنود والشهداء"، و"إعاقة إدخال المعدات اللازمة"، مؤكدة أن هذه الممارسات تمهّد لـ"خطوات عدوانية جديدة". (روسيا اليوم)