عربي-دولي
واشنطن لإسرائيل: لا نرى خرقاً من حماس
Lebanon 24
28-10-2025
|
14:44
photos
ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن مسؤولاً كبيراً في
واشنطن
أخبر الإسرائيليين بأن
الولايات المتحدة
"لا ترى خرقاً للاتفاق من قبل
حماس
يستوجب رداً"، محذراً من اتخاذ إجراءات متطرفة قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف الموقع أن
الإدارة الأميركية
استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد طلبات إسرائيلية عقابية، تشمل الإغلاق الكامل لمعبر رفح ووقف المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن
إسرائيل
ستواجه صعوبة في الحصول على الضوء الأخضر الأميركي لهجوم مكثف في غزة.
من جهة أخرى، هاجمت الطائرات
الإسرائيلية
مباني في رفح، مدعية أن "انتهاكات في المنطقة عرضت قواتها للخطر".
ورداً على التصعيد، أصدرت حركة حماس بياناً اتهمت فيه إسرائيل بـ"منع فرق
الصليب الأحمر
من البحث عن جثامين الجنود والشهداء"، و"إعاقة إدخال المعدات اللازمة"، مؤكدة أن هذه الممارسات تمهّد لـ"خطوات عدوانية جديدة". (روسيا اليوم)
