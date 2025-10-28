Advertisement

إقتصاد

أزمة زينة الكريسماس في أميركا.. نقص في المخزون وارتفاع في الأسعار

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:40
Doc-P-1435269-638972881286170836.png
Doc-P-1435269-638972881286170836.png photos 0
تشهد أسواق الزينة والأشجار الاصطناعية لأعياد الكريسماس في الولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة هذا العام، مع تحذيرات من نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 18%.
ويرجع الخبراء أسباب هذه الأزمة إلى "جنون الرسوم الجمركية" على الواردات الصينية، مما دفع الشركات الأمريكية إلى إلغاء آلاف الطلبيات وخفض المخزون بشكل كبير.

وأوضح خبراء في الصناعة أن القرارات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية أدت إلى توقف شبه كامل للواردات خلال موسم التصنيع، لتنخفض الواردات الصينية من زينة الكريسماس بنسبة 14.3% منذ كانون الثاني.

ونتيجة لذلك، ينصح الخبراء المستهلكين بالتسوق المبكر قبل نفاد المخزون، في وقت تؤكد فيه الشركات أن الرفوف لن تكون فارغة تماماً، لكن المعروض سيكون أقل من المعتاد بشكل ملحوظ. (العين)
