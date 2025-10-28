Advertisement

عربي-دولي

استهداف حاجز تابع للأمن الداخلي بريف السويداء

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:31
Doc-P-1435281-638972912329657670.png
Doc-P-1435281-638972912329657670.png photos 0
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت حاجز "المتونة" التابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.
