هل ستعاود إسرائيل اعتقال أسرى صفقة التبادل؟

28-10-2025 | 17:41
قال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى الأخير، في خطوة تهدف إلى "إرسال رسالة واضحة" لحركة حماس.
وجاءت هذه الخطوة المحتملة ضمن حزمة عقوبات تدرسها إسرائيل ردا على تأخير حماس في تسليم جثث 13 رهينة إسرائيليا لا تزال بحوزتها، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

واتهم مسؤولون إسرائيليون الحركة باستخدام المعدات الثقيلة المسموح بدخولها لغزة لإعادة بناء الأنفاق بدلاً من البحث عن جثث الرهائن، بينما نفت حماس مراراً هذه الاتهامات وأكدت التزامها بالاتفاق. (ارم)
