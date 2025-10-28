23
هل ستعاود إسرائيل اعتقال أسرى صفقة التبادل؟
Lebanon 24
28-10-2025
|
17:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إن
إسرائيل
تدرس إعادة اعتقال الأسرى
الفلسطينيين
الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى الأخير، في خطوة تهدف إلى "إرسال رسالة واضحة" لحركة
حماس
.
وجاءت هذه الخطوة المحتملة ضمن حزمة عقوبات تدرسها إسرائيل ردا على تأخير حماس في تسليم جثث 13 رهينة إسرائيليا لا تزال بحوزتها، وفقا للسلطات
الإسرائيلية
.
واتهم مسؤولون إسرائيليون الحركة باستخدام المعدات الثقيلة المسموح بدخولها لغزة لإعادة بناء الأنفاق بدلاً من البحث عن جثث الرهائن، بينما نفت حماس مراراً هذه الاتهامات وأكدت التزامها بالاتفاق. (ارم)
