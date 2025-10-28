هل ستعاود إسرائيل اعتقال أسرى صفقة التبادل؟

Advertisement

قال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إن تدرس إعادة اعتقال الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى الأخير، في خطوة تهدف إلى "إرسال رسالة واضحة" لحركة .وجاءت هذه الخطوة المحتملة ضمن حزمة عقوبات تدرسها إسرائيل ردا على تأخير حماس في تسليم جثث 13 رهينة إسرائيليا لا تزال بحوزتها، وفقا للسلطات .واتهم مسؤولون إسرائيليون الحركة باستخدام المعدات الثقيلة المسموح بدخولها لغزة لإعادة بناء الأنفاق بدلاً من البحث عن جثث الرهائن، بينما نفت حماس مراراً هذه الاتهامات وأكدت التزامها بالاتفاق. (ارم)