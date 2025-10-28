Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات إيران النووية.. فرص ضئيلة لاستئناف الحوار

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:59
A-
A+
Doc-P-1435294-638972928173018954.png
Doc-P-1435294-638972928173018954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن فرص استئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة "محدودة للغاية" في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أي تقدم محتمل رهين بحدوث "حدث استثنائي" أو تغيير جذري في المواقف.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن المفاوضات متوقفة منذ حزيران الماضي، وتصر إيران على التفاوض حول الملف النووي فقط دون القضايا الصاروخية أو الإقليمية، بينما ترى واشنطن أن هذه المطالب تمثل "تنازلاً كبيراً غير مقبول".

ولم تسفر محاولات الوساطة العُمانية والقطرية عن أي تقدم ملموس، في ظل استمرار الجمود بين الطرفين وعدم ظهور أي مؤشرات على المرونة المطلوبة لكسر هذه الحلقة المفرغة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني السابق أن الاتفاق الحقيقي لن يتحقق إلا بمرونة حقيقية وتنازلات متبادلة، خصوصاً من الجانب الأمريكي الذي يملك "اليد الأقوى" في المفاوضات. (ارم)
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: فرص نهاية النزاع في أوكرانيا ضئيلة
lebanon 24
29/10/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المفاوضات النووية الشاملة
lebanon 24
29/10/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: من المهم أن تفتح عملية تنفيذ خطة ترامب الطريق لاستئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني
lebanon 24
29/10/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تكثف جهودها لاستئناف مفاوضات الرهائن
lebanon 24
29/10/2025 00:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمن القومي

إيران على

الإيراني

القطرية

القضايا

واشنطن

القطري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-10-28
17:41 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:31 | 2025-10-28
17:27 | 2025-10-28
17:24 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24