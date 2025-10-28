مفاوضات إيران النووية.. فرص ضئيلة لاستئناف الحوار

Advertisement

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن فرص استئناف المفاوضات النووية بين والولايات المتحدة "محدودة للغاية" في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أي تقدم محتمل رهين بحدوث "حدث استثنائي" أو تغيير جذري في المواقف.وأوضحت المصادر أن المفاوضات متوقفة منذ حزيران الماضي، وتصر التفاوض حول الملف فقط دون الصاروخية أو الإقليمية، بينما ترى أن هذه المطالب تمثل "تنازلاً كبيراً غير مقبول".ولم تسفر محاولات الوساطة العُمانية والقطرية عن أي تقدم ملموس، في ظل استمرار الجمود بين الطرفين وعدم ظهور أي مؤشرات على المرونة المطلوبة لكسر هذه الحلقة المفرغة.من جانبه، أكد رئيس لجنة السابق أن الاتفاق الحقيقي لن يتحقق إلا بمرونة حقيقية وتنازلات متبادلة، خصوصاً من الجانب الأمريكي الذي يملك "اليد الأقوى" في المفاوضات. (ارم)