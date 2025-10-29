قبالة سواحلها الغربية.. كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز

Advertisement

عشية بدء الرئيس الأميركي زيارة إلى الجنوبية، قامت باختبار صاروخ كروز بحر-أرض قبالة سواحلها الغربية أمس الثلاثاء.وأوضحت المركزية أن الصواريخ أطلقت بشكل عمودي وحلّقت لأكثر من ساعتين.كما أشارت إلى أن اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو الذي الاختبار الصاروخي، وليس الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية.إلى ذلك، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية الاختبار الذي جرى بأنه ناجح، وزعمت أن الأسلحة ستساهم في توسيع المجال العملياتي للجيش للبلاد.يأتي التقرير الكوري قبل ساعات من القمة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في مدينة جيونججو، حيث تستضيف كوريا الجنوبية اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام.