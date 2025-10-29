25
عربي-دولي
قبالة سواحلها الغربية.. كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز
Lebanon 24
29-10-2025
|
00:38
عشية بدء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
زيارة إلى
كوريا
الجنوبية، قامت
كوريا الشمالية
باختبار صاروخ كروز بحر-أرض قبالة سواحلها الغربية أمس الثلاثاء.
وأوضحت
وكالة الأنباء
الكورية
المركزية أن الصواريخ أطلقت بشكل عمودي وحلّقت لأكثر من ساعتين.
كما أشارت إلى أن
نائب رئيس
اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو الذي
أشرف على
الاختبار الصاروخي، وليس الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب
ترامب
عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية.
إلى ذلك، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية الاختبار الذي جرى بأنه ناجح، وزعمت أن الأسلحة ستساهم في توسيع المجال العملياتي للجيش
النووي
للبلاد.
يأتي التقرير الكوري
الشمالي
قبل ساعات من القمة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في مدينة جيونججو، حيث تستضيف كوريا الجنوبية اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام.
