عربي-دولي

عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.. هذا ما قاله ترامب

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:50
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" في طريقه إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء أن الدستور يمنع ترشحه لولاية ثالثة. وقال "إذا قرأت الدستور، فالأمر واضح جدًا.. لا يُسمح لي بالترشح. ."
وأضاف:" "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، لكن كما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث.. إنه لأمر مؤسف".


وهذا الأمر يشير إلى تحول في موقفه مقارنة بتصريحات سابقة امتنع فيها عن استبعاد فكرة الترشح مجددًا بشكل قاطع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

علماً أن التعديل الثاني والعشرون في الدستور الأميركي يمنع أي شخص من أن يُنتخب رئيسًا للولايات المتحدة أكثر من مرتين، لكن ترامب كان يلمّح علنًا إلى إمكانية الترشح منذ فوزه بفترة ثانية في تشرين الثاني الماضي.

بدوره، أوضح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أمس الثلاثاء أنه ناقش الأمر مع ترامب، وتوصلا إلى أنه لا يوجد مسار عملي لتعديل الدستور في الوقت المناسب للسماح بفترة ثالثة.

وقال جونسون:" لقد كانت مسيرة عظيمة.. لكنني أعتقد أن الرئيس يعلم، وقد تحدثنا معاً عن القيود التي يفرضها الدستور."

كما أشار إلى أن عملية تعديل الدستور تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهي عملية قد تستغرق عقدًا من الزمن.

أتى ذلك، بعدما طرح حلفاء ترامب، بمن فيهم المستشار السابق ستيف بانون، نظريات قانونية تطعن في الحد الذي يفرضه التعديل الثاني والعشرون لفترتين رئاسيتين.

يذكر أنه إذا قرر ترامب الترشح مرة أخرى، فسيكون عمره 82 عامًا، مما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
 
