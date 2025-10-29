Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدد بالقضاء على حماس ويؤكد حماية وقف النار في غزة

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:00
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"القضاء على حركة حماس" إذا لم تتصرّف بشكل لائق، مؤكداً أن لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار في غزة للخطر.
وأضاف ترامب للصحافيين أثناء مغادرته اليابان على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء أن "لدى إسرائيل الحق في الرد". وأردف قائلاً إن "حماس ما هي إلا جزء بسيط من صفقة السلام في الشرق الأوسط".


إلى ذلك، أكد أن رحلته إلى آسيا كانت عظيمة حتى الآن. ورجح خفض الرسوم على الصين المرتبطة بمخدر الفنتانيل. كما توقع حلّ "الكثير من المشاكل" خلال لقائه مع نظيره الصيني.


أما عن كوريا الشمالية، فتوقع ترامب لقاء الزعيم كيم جونغ أون في المستقبل غير البعيد، وفق تعبيره.

04:30 | 2025-10-29
03:56 | 2025-10-29
03:11 | 2025-10-29
02:33 | 2025-10-29
02:31 | 2025-10-29
01:29 | 2025-10-29
