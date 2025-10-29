ترامب يهدد بالقضاء على حماس ويؤكد حماية وقف النار في غزة

Advertisement

هدّد الرئيس الأميركي بـ" على حركة " إذا لم تتصرّف بشكل لائق، مؤكداً أن لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار في غزة للخطر.وأضاف للصحافيين أثناء مغادرته على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى الجنوبية، اليوم الأربعاء أن "لدى الحق في الرد". وأردف قائلاً إن "حماس ما هي إلا جزء بسيط من صفقة السلام في ".إلى ذلك، أكد أن رحلته إلى آسيا كانت عظيمة حتى الآن. ورجح خفض الرسوم على المرتبطة بمخدر الفنتانيل. كما توقع حلّ "الكثير من المشاكل" خلال لقائه مع نظيره الصيني.أما عن ، فتوقع ترامب لقاء الزعيم كيم جونغ أون في غير البعيد، وفق تعبيره.