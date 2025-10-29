Advertisement

على الرغم من الضوء الاخضر للرد.. أميركا تتمسك بوقف النار في غزة

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:11
Doc-P-1435374-638973259711414342.webp
Doc-P-1435374-638973259711414342.webp photos 0
أكدت الإدارة الأميركية خلال الساعات الماضية تمسكها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تعتبره إنجازًا دبلوماسيًا حساسًا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل وصوله إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء "لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي أفاد بأنه تعرض لإطلاق نار من قناص، فردت القوات الإسرائيلية، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك".
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أنه "لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر".
بدوره، ألمح نائبه جي دي فانس مساء أمس إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكداً في الوقت عينه أن الاتفاق صامد، رغم الخروقات من هنا وهنا"، ما وشى بأن أميركا أعطت ضوءاً أخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على حماس ضمن حدود محسوبة.

ضغط أميركي
وفي السياق، كشف مسؤولون إسرائيليون أن الأميركيين أبدوا خشيتهم أمس خلال تواصلهم مع نتنياهو من رد إسرائيلي عنيف، قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق. ورأوا "أنه من الأفضل اتباع نهج أكثر ذكاء من شأنه أن يزيد الضغط على حماس لإعادة جثث الرهائن القتلى"، وفق ما نقلت الإذاعة 12 الإسرائيلية.

كما أوضحوا أنه خلال المحادثات التي جرت بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ضغط مستشارو الرئيس الأميركي على إسرائيل لعدم الرد بقسوة على مماطلة حماس في إعادة جثث الرهائن القتلى.
