على الرغم من الضوء الاخضر للرد.. أميركا تتمسك بوقف النار في غزة

أكدت الإدارة الأميركية خلال الساعات الماضية تمسكها بوقف إطلاق النار في ، الذي تعتبره إنجازًا دبلوماسيًا حساسًا. وقال الرئيس الأميركي قبيل وصوله إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء "لا أحد يعرف ما حدث للجندي ، لكن الجانب الإسرائيلي أفاد بأنه تعرض لإطلاق نار من قناص، فردت القوات ، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك".إلا أنه شدد في الوقت عينه على أنه "لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر".

بدوره، ألمح نائبه جي دي فانس مساء أمس إلى حق في الدفاع عن نفسها، مؤكداً في الوقت عينه أن الاتفاق صامد، رغم الخروقات من هنا وهنا"، ما وشى بأن أميركا أعطت ضوءاً أخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على ضمن حدود محسوبة.



ضغط أميركي

وفي السياق، كشف مسؤولون إسرائيليون أن أبدوا خشيتهم أمس خلال تواصلهم مع نتنياهو من رد إسرائيلي عنيف، قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق. ورأوا "أنه من الأفضل اتباع نهج أكثر ذكاء من شأنه أن يزيد الضغط على حماس لإعادة جثث الرهائن القتلى"، وفق ما نقلت الإذاعة 12 الإسرائيلية.



كما أوضحوا أنه خلال المحادثات التي جرت بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ضغط مستشارو الرئيس الأميركي على إسرائيل لعدم الرد بقسوة على مماطلة حماس في إعادة جثث الرهائن القتلى.