الاتفاق السعودي – الباكستاني.. التعاون العسكري أصبح "شراكة استراتيجية"

أكد الباكستاني خواجة آصف أنّ اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة يشكّل "تعزيزاً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ودفعاً جديداً نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة في المجالين العسكري والأمني".وفي مقابلة مع قناة "العربية إنجليزي"، أوضح آصف أنّ بلاده جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة إذا وُجّهت إليها دعوة رسمية، مشيراً إلى أنّ باكستان "تقف إلى جانب الجهود الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".وفي سياق آخر، اتّهم الوزير الباكستاني بالوقوف وراء انهيار محادثات السلام مع أفغانستان، مؤكداً أن "موقف باكستان واضح في دعمها المستمر لجهود التهدئة والتعاون الإقليمي".ويُذكر أن وباكستان كانتا قد وقّعتا في أيلول الماضي اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تنص على أنّ أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدولتين يُعتبر هجوماً على كليهما، وهو ما يعكس أعلى درجات التضامن الدفاعي المتبادل.وتنص الاتفاقية أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، وتنظيم مناورات جوية وبحرية وبرية مشتركة بشكل . ويُتوقّع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الردع المشترك وتكثيف التنسيق الأمني والعسكري بين وإسلام آباد.ويرى مراقبون أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة تُكرّس مرحلة متقدمة من العلاقات السعودية – الباكستانية، وتدفع نحو تطويرها إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، قائمة على الثقة والتكامل في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يُعزّز أمن المنطقة واستقرارها.