Advertisement

عربي-دولي

الاتفاق السعودي – الباكستاني.. التعاون العسكري أصبح "شراكة استراتيجية"

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1435501-638973420573983903.png
Doc-P-1435501-638973420573983903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أنّ اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية يشكّل "تعزيزاً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ودفعاً جديداً نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة في المجالين العسكري والأمني".
Advertisement

وفي مقابلة مع قناة "العربية إنجليزي"، أوضح آصف أنّ بلاده جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة إذا وُجّهت إليها دعوة رسمية، مشيراً إلى أنّ باكستان "تقف إلى جانب الجهود الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي سياق آخر، اتّهم الوزير الباكستاني الهند بالوقوف وراء انهيار محادثات السلام مع أفغانستان، مؤكداً أن "موقف باكستان واضح في دعمها المستمر لجهود التهدئة والتعاون الإقليمي".

ويُذكر أن السعودية وباكستان كانتا قد وقّعتا في أيلول الماضي اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تنص على أنّ أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدولتين يُعتبر هجوماً على كليهما، وهو ما يعكس أعلى درجات التضامن الدفاعي المتبادل.

وتنص الاتفاقية أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، وتنظيم مناورات جوية وبحرية وبرية مشتركة بشكل دوري. ويُتوقّع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الردع المشترك وتكثيف التنسيق الأمني والعسكري بين الرياض وإسلام آباد.

ويرى مراقبون أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة تُكرّس مرحلة متقدمة من العلاقات السعودية – الباكستانية، وتدفع نحو تطويرها إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، قائمة على الثقة والتكامل في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يُعزّز أمن المنطقة واستقرارها.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
"التواصل": لبنان أصبح "شركة طائفية" تدار بالمحسوبيات
lebanon 24
29/10/2025 20:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام صيني: بكين وأرمينيا تعلنان شراكة استراتيجية
lebanon 24
29/10/2025 20:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الممر الصيني الباكستاني: شراكة تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
lebanon 24
29/10/2025 20:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية
lebanon 24
29/10/2025 20:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزير الدفاع

المملكة

السعود

الرياض

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
13:42 | 2025-10-29
13:33 | 2025-10-29
13:03 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:52 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24