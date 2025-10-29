عن التعليم في غزة.. ماذا أعلنت "الأونروا"؟

شددت وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ، بغية إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من الإبادة التي ارتكبها الجيش ، وما نجم عنها من صدمات ومعاناة.

وقال جون وايت، نائب مدير شؤون الأونروا في غزة، إن "الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة يحتاجون إلى الروتين والتعليم والهيكلية، لذا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".





ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الأونروا تحاول حاليا توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجددا، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر الانترنت للأطفال"، لافتا إلى أن قرابة 300 ألف طفل بغزة سجلوا لدينا للتعلم عبر الانترنت".





وأوضح أنّ "الأونروا لا تزال أكبر مُقدِّم للتعليم الطارئ في قطاع غزة، وتحاول إيجاد مساحات في بعض مدارس غزة لتقديم خدمة التعليم".





وفي وصفه للوضع الراهن بغزة، قال وايت "منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس لتقديم خدمة التعليم لنحو 10 آلاف طفل يوميا، مقارنة بحوالي 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق بين حركة وإسرائيل في 15 كانون الثاني".





وفي 10 تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي ، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة على غزة.