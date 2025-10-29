Advertisement

عربي-دولي

عن التعليم في غزة.. ماذا أعلنت "الأونروا"؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1435511-638973430437613559.webp
Doc-P-1435511-638973430437613559.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بغية إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من الإبادة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وما نجم عنها من صدمات ومعاناة.
Advertisement
 
 
وقال جون وايت، نائب مدير شؤون الأونروا في غزة، إن "الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة يحتاجون إلى الروتين والتعليم والهيكلية، لذا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".


ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الأونروا تحاول حاليا توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجددا، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر الانترنت للأطفال"، لافتا إلى أن قرابة 300 ألف طفل بغزة سجلوا لدينا للتعلم عبر الانترنت".


وأوضح أنّ "الأونروا لا تزال أكبر مُقدِّم للتعليم الطارئ في قطاع غزة، وتحاول إيجاد مساحات في بعض مدارس غزة لتقديم خدمة التعليم".


وفي وصفه للوضع الراهن بغزة، قال وايت "منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس لتقديم خدمة التعليم لنحو 10 آلاف طفل يوميا، مقارنة بحوالي 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق بين حركة حماس وإسرائيل في 15 كانون الثاني".


وفي 10 تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.


وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد حوالي 20 ألف طالب وإصابة أكثر من 30 ألفا، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
lebanon 24
29/10/2025 20:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا للعربية: تم إعادة 300 ألف طالب في غزة للتعليم
lebanon 24
29/10/2025 20:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وكالة "الأونروا": إسرائيل تواصل منعنا من إدخال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/10/2025 20:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأونروا": يجب فتح كل المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة
lebanon 24
29/10/2025 20:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
13:42 | 2025-10-29
13:33 | 2025-10-29
13:03 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:52 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24