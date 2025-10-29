24
بن غفير يحذر نتنياهو: التخلي عن هدف "تفكيك حماس" يجرد الحكومة من شرعيتها
Lebanon 24
29-10-2025
|
08:46
قال وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتار
بن غفير
إنه في حال قرر رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
التنازل عن تفكيك حركة "
حماس
" فإنه لن يكون لاستمرار الحكومة أي شرعية.
وكتب بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": مرة أخرى تقتل حماس جنديا خلال وقف إطلاق النار، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحادثة برد مدروس والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، بدلا من العودة إلى حرب شاملة والسعي لتحقيق هدفها
الرئيسي
بسرعة تدمير حماس".
وأضاف: "أذكر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب، إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس، واكتفى بالشعارات الظاهرية بتفكيكها، مع استمراره في الحفاظ على سياسة 6.10 ووجود حماس عمليا، فلن يكون للحكومة أي حق في الوجود". (روسيا اليوم)
بنيامين نتنياهو
الأمن القومي
روسيا اليوم
وزير الأمن
الإسرائيلي
إسرائيل
بنيامين
