بن غفير يحذر نتنياهو: التخلي عن هدف "تفكيك حماس" يجرد الحكومة من شرعيتها

قال وزير إيتار إنه في حال قرر رئيس الوزراء التنازل عن تفكيك حركة " " فإنه لن يكون لاستمرار الحكومة أي شرعية.

وكتب بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": مرة أخرى تقتل حماس جنديا خلال وقف إطلاق النار، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحادثة برد مدروس والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، بدلا من العودة إلى حرب شاملة والسعي لتحقيق هدفها بسرعة تدمير حماس".



وأضاف: "أذكر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب، إذا قرر التخلي عن هدف تفكيك حماس، واكتفى بالشعارات الظاهرية بتفكيكها، مع استمراره في الحفاظ على سياسة 6.10 ووجود حماس عمليا، فلن يكون للحكومة أي حق في الوجود". (روسيا اليوم)