تحذير عاجل... أميركا تدعو مواطنيها في هذا البلد إلى المُغادرة فوراً

دعت السفارة الأميركية في مالي المواطنين إلى المغادرة فورا عبر الرحلات الجوية التجارية.

وحذّرت السفارة الأميركيّة مواطنيها من مخاطر السفر البري إلى الدول المجاورة.

وأشارت إلى أن الوضع الأمني في العاصمة باماكو أصبح "غير قابل للتنبؤ" جرّاء مجموعة من التحديات المتراكمة. (روسيا اليوم)