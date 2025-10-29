24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير عاجل... أميركا تدعو مواطنيها في هذا البلد إلى المُغادرة فوراً
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت السفارة الأميركية في مالي المواطنين
الأميركيين
إلى المغادرة فورا عبر الرحلات الجوية التجارية.
Advertisement
وحذّرت السفارة الأميركيّة مواطنيها من مخاطر السفر البري إلى الدول المجاورة.
وأشارت إلى أن الوضع الأمني في العاصمة باماكو أصبح "غير قابل للتنبؤ" جرّاء مجموعة من التحديات المتراكمة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً
29/10/2025 20:15:15
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
29/10/2025 20:15:15
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
29/10/2025 20:15:15
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من ممثل لبنانيّ قدير وإبنه إلى المعارف: إحذروا هذا الأمر (صورة)
Lebanon 24
طلب عاجل من ممثل لبنانيّ قدير وإبنه إلى المعارف: إحذروا هذا الأمر (صورة)
29/10/2025 20:15:15
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الأميركيين
هذا البلد
روسيا
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
Lebanon 24
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
14:00 | 2025-10-29
29/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
Lebanon 24
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
13:52 | 2025-10-29
29/10/2025 01:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
13:42 | 2025-10-29
29/10/2025 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
Lebanon 24
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
13:33 | 2025-10-29
29/10/2025 01:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
Lebanon 24
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
13:03 | 2025-10-29
29/10/2025 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-10-29
اعتقالات وبلبلة كبيرة.. ماذا يجري في صفوف "الحوثيين"؟
13:52 | 2025-10-29
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
13:42 | 2025-10-29
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
13:33 | 2025-10-29
تحقيق إستخباراتي يكشف..شبكة سريّة بين إيران و دولة بارزة
13:03 | 2025-10-29
كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟
13:00 | 2025-10-29
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24