Advertisement

عربي-دولي

تحذير عاجل... أميركا تدعو مواطنيها في هذا البلد إلى المُغادرة فوراً

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1435592-638973551631747363.jpg
Doc-P-1435592-638973551631747363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت السفارة الأميركية في مالي المواطنين الأميركيين إلى المغادرة فورا عبر الرحلات الجوية التجارية.
Advertisement
 
 
وحذّرت السفارة الأميركيّة مواطنيها من مخاطر السفر البري إلى الدول المجاورة.
وأشارت إلى أن الوضع الأمني في العاصمة باماكو أصبح "غير قابل للتنبؤ" جرّاء مجموعة من التحديات المتراكمة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً
lebanon 24
29/10/2025 20:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
lebanon 24
29/10/2025 20:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية تحض رعاياها على مغادرة مالي فورًا
lebanon 24
29/10/2025 20:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب عاجل من ممثل لبنانيّ قدير وإبنه إلى المعارف: إحذروا هذا الأمر (صورة)
lebanon 24
29/10/2025 20:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الأميركيين

هذا البلد

روسيا

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-29
13:52 | 2025-10-29
13:42 | 2025-10-29
13:33 | 2025-10-29
13:03 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24