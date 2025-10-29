24
عربي-دولي
إسرائيل تعزز وجودها على "الخط الأصفر" وتقسم القطاع إلى شطرين
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
عزز الجيش
الإسرائيلي
وجوده على طول ما يعرف بـ “الخط الأصفر” داخل
قطاع غزة
، من خلال تحصين المواقع وإقامة بنية تحتية جديدة تهدف إلى تقسيم القطاع إلى نصفين.
وخلال الجولة التي رافق فيها الجيش الإسرائيلي الصحفيين لأول مرة، اطلعت
وسائل الإعلام
على نقاط مراقبة جديدة وقائمة محاطة بأسلاك شائكة وسواتر رملية، فيما يجري العمل على وضع كتل خرسانية لتحديد الخط رسمياً، علماً أن 10% إلى 20% فقط من هذا العمل اكتمل حتى الآن.
ويهدف الجيش إلى إنشاء بنية تحتية للمياه والكهرباء على جانبه من الخط، مع تخطيط مراكز مساعدات لخدمة
الفلسطينيين
في حال رفضت حركة
حماس
التخلي عن أسلحتها، ما يمنح
إسرائيل
خياراً بديلاً داخل غزة.
ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الخط الأصفر يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، مع إمكانية الدفاع عنه من مواقع مرتفعة، رغم وجود تحديات في بعض أجزاء القطاع القريبة من حدود إسرائيل. كما أطلقت القوات
الإسرائيلية
النار على الفلسطينيين الذين اقتربوا من الخط رغم عدم وضوح موقعه تماماً، وسط تحركات عناصر حماس المختبئين في الأنفاق.
(سكاي نيوز)
