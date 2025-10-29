إسرائيل تعزز وجودها على "الخط الأصفر" وتقسم القطاع إلى شطرين

Advertisement

عزز الجيش وجوده على طول ما يعرف بـ “الخط الأصفر” داخل ، من خلال تحصين المواقع وإقامة بنية تحتية جديدة تهدف إلى تقسيم القطاع إلى نصفين.وخلال الجولة التي رافق فيها الجيش الإسرائيلي الصحفيين لأول مرة، اطلعت على نقاط مراقبة جديدة وقائمة محاطة بأسلاك شائكة وسواتر رملية، فيما يجري العمل على وضع كتل خرسانية لتحديد الخط رسمياً، علماً أن 10% إلى 20% فقط من هذا العمل اكتمل حتى الآن.ويهدف الجيش إلى إنشاء بنية تحتية للمياه والكهرباء على جانبه من الخط، مع تخطيط مراكز مساعدات لخدمة في حال رفضت حركة التخلي عن أسلحتها، ما يمنح خياراً بديلاً داخل غزة.ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الخط الأصفر يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، مع إمكانية الدفاع عنه من مواقع مرتفعة، رغم وجود تحديات في بعض أجزاء القطاع القريبة من حدود إسرائيل. كما أطلقت القوات النار على الفلسطينيين الذين اقتربوا من الخط رغم عدم وضوح موقعه تماماً، وسط تحركات عناصر حماس المختبئين في الأنفاق.