كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟

تمكنت "سرايا "، الجناح العسكري لحركة " " في ، من استخراج معلومات قيّمة من مسيّرات إسرائيلية، لكن "لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة".وأوضح قائد ميداني أن السرايا أطلقت منذ بدء "معركة طوفان " عملية أُطلق عليها اسم "حجب الرؤية" بهدف تعطيل عمل الطائرات المسيّرة والتأثير على قدرة العدو على المراقبة. وذكر أن المقاتلين تعاملوا مع الطائرات عبر وسائل نارية ملائمة، وتمكنوا أيضاً من إدخال أسلحة جديدة إلى ساحات المواجهة.

وأضاف أن الجانب غير المعلن من العملية أتاح استخراج إحداثيات لمراكز قيادة وسيطرة ومواقع تجمّع عسكرية ومواقع جديدة، وهي معلومات تُعد مؤثرة على مجريات العمليات لكن لا يجوز الإفصاح عنها حالياً.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستفادة من تلك المعطيات أسهمت في تنفيذ ضربات واستهداف حواجز ونقاط عسكرية، بالإضافة إلى زرع عبوات على مسارات تحرّك آليات العدو. وختم بالقول إن تشكيلات الحركة ما زالت تطبّق تكتيكات جديدة وفق ظروف الميدان، مؤكداً استمرار القدرة القتالية واستعدادها لمواصلة المواجهة حتى زوال . (روسيا اليوم)