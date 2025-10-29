Advertisement

عربي-دولي

كيف حوّلت "سرايا القدس" المسيّرات الإسرائيلية إلى مصدر للمعلومات؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1435639-638973618151463155.jpg
Doc-P-1435639-638973618151463155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، من استخراج معلومات قيّمة من مسيّرات إسرائيلية، لكن "لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة".
Advertisement

وأوضح قائد ميداني أن السرايا أطلقت منذ بدء "معركة طوفان الأقصى" عملية أُطلق عليها اسم "حجب الرؤية" بهدف تعطيل عمل الطائرات المسيّرة والتأثير على قدرة العدو على المراقبة. وذكر أن المقاتلين تعاملوا مع الطائرات عبر وسائل نارية ملائمة، وتمكنوا أيضاً من إدخال أسلحة جديدة إلى ساحات المواجهة.
 
 
وأضاف أن الجانب غير المعلن من العملية أتاح استخراج إحداثيات لمراكز قيادة وسيطرة ومواقع تجمّع عسكرية ومواقع جديدة، وهي معلومات تُعد مؤثرة على مجريات العمليات لكن لا يجوز الإفصاح عنها حالياً.
 
 
وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستفادة من تلك المعطيات أسهمت في تنفيذ ضربات واستهداف حواجز ونقاط عسكرية، بالإضافة إلى زرع عبوات على مسارات تحرّك آليات العدو. وختم بالقول إن تشكيلات الحركة ما زالت تطبّق تكتيكات جديدة وفق ظروف الميدان، مؤكداً استمرار القدرة القتالية واستعدادها لمواصلة المواجهة حتى زوال الاحتلال. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
في الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"... "سرايا القدس" تصدر بيانًا وهذا ما جاء فيه
lebanon 24
30/10/2025 04:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مدينة غزة
lebanon 24
30/10/2025 04:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: أسرى العدوّ لن يروا النور إلا بصفقة تبادل تلتزم فيها إسرائيل بإنهاء الحرب
lebanon 24
30/10/2025 04:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بتفجير عبوة
lebanon 24
30/10/2025 04:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الجهاد الإسلامي

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاحتلال

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-10-29
17:03 | 2025-10-29
16:42 | 2025-10-29
15:43 | 2025-10-29
15:35 | 2025-10-29
14:51 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24