Advertisement

عربي-دولي

عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1435657-638973641944549554.webp
Doc-P-1435657-638973641944549554.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النائبة العامة الفرنسية لور بيكوا، عن تحقيق "تقدّم ملحوظ" في قضية السرقة التي استهدفت مجوهرات نادرة من متحف اللوفر، والتي قُدرت قيمتها بنحو 88 مليون يورو.
Advertisement

وأوضحت بيكوا خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن هذا التقدّم جاء نتيجة "تعبئة استثنائية" شارك فيها قرابة مئة محقق، مشيرة إلى توقيف رجلين يشتبه بتورطهما في العملية. الأول جزائري يبلغ 34 عاماً، أُلقي القبض عليه في مطار رواسي قبل لحظات من مغادرته إلى الجزائر، فيما تم توقيف الثاني، فرنسي يبلغ 39 عاماً من سكان أوبرفيلييه، قرب منزله في العاصمة الفرنسية.

وأضافت أن الموقوفين، اللذين لديهما سوابق في السرقة والجرائم المالية، اعترفا جزئياً خلال الاستجواب بالأفعال المنسوبة إليهما، وقد أحيلا إلى قضاة التحقيق بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 15 عاماً من السجن وغرامة مالية مرتفعة.

ورغم إحراز تقدّم كبير، أكدت النائبة العامة أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، مشددة على أنها "غير قابلة للبيع في السوق"، ومحذّرة من أن أي محاولة لتداولها ستُعتبر "حيازة مسروقات" تستوجب الملاحقة القضائية. كما وجهت نداءً علنياً لإعادتها قائلة: "لا يزال هناك وقت لتصحيح الخطأ".

وبيّنت بيكوا أن التحقيق لا يزال جارياً بحثاً عن شخصين آخرين يُعتقد أنهما شاركا في تنفيذ العملية، مرجّحة أنهما كانا مسؤولين عن تشغيل المنصّة التقنية أثناء السرقة. ونفت في الوقت ذاته وجود أي مؤشرات على تواطؤ من داخل المتحف، مؤكدة أن التحقيق يُستكمل في "أقصى درجات السرية" لضمان الوصول إلى الحقيقة واستعادة القطع المسروقة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر: سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
lebanon 24
30/10/2025 04:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
lebanon 24
30/10/2025 04:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: متحف اللوفر سيبقى مغلقا اليوم غداة عملية السرقة
lebanon 24
30/10/2025 04:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
lebanon 24
30/10/2025 04:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

العاصمة الفرنسية

مؤتمر صحفي

سكاي نيوز

الفرنسية

سكاي نيو

الجزائر

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-10-29
17:03 | 2025-10-29
16:42 | 2025-10-29
15:43 | 2025-10-29
15:35 | 2025-10-29
14:51 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24