صفقة سريّة مع عملاقيْ التكنولوجيا.. ماذا تضمّنت؟

كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة “غارديان” بالتعاون مع مجلة (+972) وموقع “لوكال كال” ، عن صفقة سرية أبرمتها الحكومة عام 2021 مع شركتي “غوغل” و“أمازون” تحت مسمى “مشروع نيمبوس”، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجيش والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.وبحسب التحقيق، تضمّنت الاتفاقية آلية خفية تُعرف بـ“الغمزة”، تُستخدم لإبلاغ الحكومة الإسرائيلية بشكل غير مباشر في حال اضطرت الشركتان لتسليم بياناتها لأي جهة أجنبية، بما يتجاوز القيود التي تفرضها القوانين الأميركية على هذا النوع من الإشعارات.وتُنفَّذ الآلية، وفق الوثائق المسربة، عبر تحويل مالي رمزي إلى خلال 24 ساعة، بحيث يتطابق المبلغ المحوَّل مع رمز الاتصال الدولي للدولة التي طلبت البيانات، في إشارة مشفرة تفهمها الحكومة.كما تُلزم الصفقة “غوغل” و”أمازون” بمنح إسرائيل وصولًا غير مقيّد إلى خدماتهما السحابية، حتى في حال استخدامها في عمليات قد تنتهك حقوق الإنسان.ويأتي هذا الترتيب في ظل تنامي المخاوف من توظيف هذه التقنيات في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في وقطاع غزة. من جانبها، نفت الشركتان الأميركيتان أي تجاوزات قانونية، وأكدتا التزامهما الكامل بالتشريعات الأميركية والمعايير الدولية.