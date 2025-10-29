21
عربي-دولي
نتنياهو يكشف تفاصيل الخطة الأمنية لقطاع غزة
Lebanon 24
29-10-2025
|
16:42
أكد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، أن
تل أبيب
تعمل مع
الولايات المتحدة
على تحقيق هدف جعل
قطاع غزة
لا يشكل تهديدًا لإسرائيل.
وخلال زيارته مركز التنسيق الأميركي في كريات غات، والذي حضره قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر والجنرال باتريك فرانك ومسؤولون عسكريون إسرائيليون، شدد نتنياهو على أن الأمن وحماية القوات
الإسرائيلية
وحرية تحركها يمثلان المكون الأول في الخطة المشتركة.
وأضاف أن الهدف
الرئيسي
، المتفق عليه مع الرئيس
دونالد ترامب
، يتمثل في تفكيك سلاح حركة
حماس
ونزع سلاح غزة، مشيرًا إلى أن العملية ستتم على مراحل ضمن عناصر أخرى من الخطة.
وأشار نتنياهو إلى النجاحات السابقة للتعاون
الإسرائيلي
الأميركي، مثل التعامل مع
إيران
وتحرير الأسرى الأحياء، معربًا عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة "بالطريقة السهلة" كما وصفها
ترامب
.
