نتنياهو يكشف تفاصيل الخطة الأمنية لقطاع غزة

Advertisement

أكد بنيامين ، أن تعمل مع على تحقيق هدف جعل لا يشكل تهديدًا لإسرائيل.وخلال زيارته مركز التنسيق الأميركي في كريات غات، والذي حضره قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر والجنرال باتريك فرانك ومسؤولون عسكريون إسرائيليون، شدد نتنياهو على أن الأمن وحماية القوات وحرية تحركها يمثلان المكون الأول في الخطة المشتركة.وأضاف أن الهدف ، المتفق عليه مع الرئيس ، يتمثل في تفكيك سلاح حركة ونزع سلاح غزة، مشيرًا إلى أن العملية ستتم على مراحل ضمن عناصر أخرى من الخطة.وأشار نتنياهو إلى النجاحات السابقة للتعاون الأميركي، مثل التعامل مع وتحرير الأسرى الأحياء، معربًا عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة "بالطريقة السهلة" كما وصفها .