بعد تصريح بوتين.. ترامب يعلن استئناف واشنطن اختبار ترسانتها النووية "فورا"

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي اليوم الخميس ان ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا".يأتي ذلك بعدما قال ، في وقت سابق أمس الأربعاء، إن أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات .وكتب على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".وأضاف الرئيس الأميركي أن "الاختبارات النووية ستستأنف فورا".وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".وأضاف أن " تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".