عربي-دولي
بعد تصريح بوتين.. ترامب يعلن استئناف واشنطن اختبار ترسانتها النووية "فورا"
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:20
A-
A+
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الخميس ان
الولايات المتحدة
ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا".
يأتي ذلك بعدما قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق أمس الأربعاء، إن
موسكو
أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات
واشنطن
.
وكتب
ترامب
على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".
وأضاف الرئيس الأميركي أن "الاختبارات النووية ستستأنف فورا".
وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".
وأضاف أن "
روسيا
تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".
