25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القدس.. حالة استنفار أمني استعداداً لمظاهرة ضد التجنيد الإلزامي
Lebanon 24
30-10-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد مدينة
القدس
، الخميس، حالة استنفار أمني واسعة مع اقتراب تنظيم المظاهرة الضخمة التي ينوي اليهود المتشددون الأرثوذكس "الحريديم" إقامتها احتجاجًا على قانون التجنيد الإلزامي للطائفة.
Advertisement
وأفادت قناة "كان"
العبرية
بأن السلطات
الإسرائيلية
ستغلق كافة مداخل المدينة وبعض المؤسسات التعليمية، تحسبًا لأي تطورات خلال الاحتجاج المتوقع أن يجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت شعار "صرخة التوراة".
من جهتها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن التوترات حول مشروع قانون التجنيد المثير للجدل مستمرة في التصاعد، وسط مشاركة الأحزاب الحريدية الأكثر تطرفًا، أبرزها "يهدوت هتوراة" و"شاس". ومن المتوقع أن تتضمن الفعالية إقامة صلاة توراتية قرب مدخل المدينة.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن غادرت أحزاب "يهدوت هتوراة" و"شاس" الحكومة في
تموز
الماضي على خلفية خلافات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطائفة الحريدية، الذي كان يقوده رئيس
لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع في الكنيست السابق، يولي إدلشتاين من حزب "الليكود".
وتعكس المظاهرة المتوقعة اليوم حجم الانقسام السياسي والاجتماعي حول قضية التجنيد الإلزامي، التي تشكل محور جدل مستمر داخل المجتمع
الإسرائيلي
.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
30/10/2025 09:20:52
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس تطالب بإيقاف الحرب (العربية)
Lebanon 24
مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس تطالب بإيقاف الحرب (العربية)
30/10/2025 09:20:52
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها لإدانة العدو وجرائمه ضد لبنان
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها لإدانة العدو وجرائمه ضد لبنان
30/10/2025 09:20:52
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شرق أوروبا في حالة استنفار.. رومانيا وبولندا تواجهان اختراقات بطائرات مسيّرة روسية
Lebanon 24
شرق أوروبا في حالة استنفار.. رومانيا وبولندا تواجهان اختراقات بطائرات مسيّرة روسية
30/10/2025 09:20:52
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الشؤون الخارجية
الشؤون الخارجية
لجنة الشؤون
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
من جهته
العبرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
Lebanon 24
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
03:03 | 2025-10-30
30/10/2025 03:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
Lebanon 24
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:56 | 2025-10-30
30/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:48 | 2025-10-30
30/10/2025 02:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:41 | 2025-10-30
30/10/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
Lebanon 24
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:38 | 2025-10-30
30/10/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:03 | 2025-10-30
في ألمانيا.. حث المدرسين على مواجهة التطرف وعدم التعامل بحياد
02:56 | 2025-10-30
هل تهدد الجثث الـ13 اتفاق غزة؟
02:48 | 2025-10-30
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
02:41 | 2025-10-30
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
02:38 | 2025-10-30
خبير زلازل يوجه تحذيرا عاجلا لإسطنبول: لا توجد منطقة آمنة
02:34 | 2025-10-30
خطوة نحو السلام.. انسحاب "العمال الكردستاني" من تركيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24