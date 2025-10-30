القدس.. حالة استنفار أمني استعداداً لمظاهرة ضد التجنيد الإلزامي

Advertisement

تشهد مدينة ، الخميس، حالة استنفار أمني واسعة مع اقتراب تنظيم المظاهرة الضخمة التي ينوي اليهود المتشددون الأرثوذكس "الحريديم" إقامتها احتجاجًا على قانون التجنيد الإلزامي للطائفة.وأفادت قناة "كان" بأن السلطات ستغلق كافة مداخل المدينة وبعض المؤسسات التعليمية، تحسبًا لأي تطورات خلال الاحتجاج المتوقع أن يجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت شعار "صرخة التوراة".من جهتها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن التوترات حول مشروع قانون التجنيد المثير للجدل مستمرة في التصاعد، وسط مشاركة الأحزاب الحريدية الأكثر تطرفًا، أبرزها "يهدوت هتوراة" و"شاس". ومن المتوقع أن تتضمن الفعالية إقامة صلاة توراتية قرب مدخل المدينة.ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن غادرت أحزاب "يهدوت هتوراة" و"شاس" الحكومة في الماضي على خلفية خلافات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطائفة الحريدية، الذي كان يقوده رئيس والدفاع في الكنيست السابق، يولي إدلشتاين من حزب "الليكود".وتعكس المظاهرة المتوقعة اليوم حجم الانقسام السياسي والاجتماعي حول قضية التجنيد الإلزامي، التي تشكل محور جدل مستمر داخل المجتمع .