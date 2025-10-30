Advertisement

عربي-دولي

القدس.. حالة استنفار أمني استعداداً لمظاهرة ضد التجنيد الإلزامي

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1435814-638974094829306589.jfif
Doc-P-1435814-638974094829306589.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد مدينة القدس، الخميس، حالة استنفار أمني واسعة مع اقتراب تنظيم المظاهرة الضخمة التي ينوي اليهود المتشددون الأرثوذكس "الحريديم" إقامتها احتجاجًا على قانون التجنيد الإلزامي للطائفة.
Advertisement

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن السلطات الإسرائيلية ستغلق كافة مداخل المدينة وبعض المؤسسات التعليمية، تحسبًا لأي تطورات خلال الاحتجاج المتوقع أن يجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت شعار "صرخة التوراة".
من جهتها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن التوترات حول مشروع قانون التجنيد المثير للجدل مستمرة في التصاعد، وسط مشاركة الأحزاب الحريدية الأكثر تطرفًا، أبرزها "يهدوت هتوراة" و"شاس". ومن المتوقع أن تتضمن الفعالية إقامة صلاة توراتية قرب مدخل المدينة.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن غادرت أحزاب "يهدوت هتوراة" و"شاس" الحكومة في تموز الماضي على خلفية خلافات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطائفة الحريدية، الذي كان يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست السابق، يولي إدلشتاين من حزب "الليكود".
وتعكس المظاهرة المتوقعة اليوم حجم الانقسام السياسي والاجتماعي حول قضية التجنيد الإلزامي، التي تشكل محور جدل مستمر داخل المجتمع الإسرائيلي.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
lebanon 24
30/10/2025 09:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس تطالب بإيقاف الحرب (العربية)
lebanon 24
30/10/2025 09:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها لإدانة ‏العدو وجرائمه ضد لبنان
lebanon 24
30/10/2025 09:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شرق أوروبا في حالة استنفار.. رومانيا وبولندا تواجهان اختراقات بطائرات مسيّرة روسية
lebanon 24
30/10/2025 09:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

لجنة الشؤون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

من جهته

العبرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:03 | 2025-10-30
02:56 | 2025-10-30
02:48 | 2025-10-30
02:41 | 2025-10-30
02:38 | 2025-10-30
02:34 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24