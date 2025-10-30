الأرقام تضع روسيا في صدارة "النادي النووي".. وتكذب ترامب



والخميس قال إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



ويأتي ذلك بعدما قال في وقت سابق من الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات .

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".

9 دول وآلاف الرؤوس



وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".



وأضاف أن " تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".



لكن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) لها رأي آخر على ما يبدو، إذ تضع روسيا في الصدارة.



وتقول الحملة إن 9 دول تملك أسلحة نووية، هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية.