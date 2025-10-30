26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأرقام تضع روسيا في صدارة "النادي النووي".. وتكذب ترامب
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن
الولايات المتحدة
تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، فإن الأرقام المتداولة تقول عكس ذلك.
Advertisement
والخميس قال
ترامب
إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويأتي ذلك بعدما قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في وقت سابق من الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات
واشنطن
.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".
9 دول وآلاف الرؤوس
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".
وأضاف أن "
روسيا
تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".
لكن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) لها رأي آخر على ما يبدو، إذ تضع روسيا في الصدارة.
وتقول الحملة إن 9 دول تملك أسلحة نووية، هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية.
مواضيع ذات صلة
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
Lebanon 24
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
30/10/2025 13:15:46
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب لبنان يفوز على بوتان 4-0 ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس آسيا
Lebanon 24
منتخب لبنان يفوز على بوتان 4-0 ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس آسيا
30/10/2025 13:15:46
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
Lebanon 24
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
30/10/2025 13:15:46
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
30/10/2025 13:15:46
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
إسرائيل
الشمالي
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:55 | 2025-10-30
30/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:51 | 2025-10-30
30/10/2025 06:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:26 | 2025-10-30
30/10/2025 06:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:23 | 2025-10-30
30/10/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2025-10-30
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:51 | 2025-10-30
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:34 | 2025-10-30
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:26 | 2025-10-30
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:23 | 2025-10-30
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:03 | 2025-10-30
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24