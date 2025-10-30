Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس في غزة

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:26
شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس غارات عنيفة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 6 غارات على مناطق متفرقة في الجهة الشرقية للمدينة، من دون أن يُعرف طبيعة الأهداف التي تم قصفها، في ظل فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً عسكرياً مشدداً وتصنيف المنطقة كـ"منطقة حمراء" يُمنع الاقتراب منها.

تزامن القصف مع إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في حي معن شرق خان يونس، وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين من عائلة العطار.(العربية)
