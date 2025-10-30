قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس في غزة

Advertisement

شن الجيش اليوم الخميس غارات عنيفة شرق جنوب .ونفذت الطائرات الحربية نحو 6 غارات على مناطق متفرقة في الجهة الشرقية للمدينة، من دون أن يُعرف طبيعة الأهداف التي تم قصفها، في ظل فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً عسكرياً مشدداً وتصنيف المنطقة كـ"منطقة حمراء" يُمنع الاقتراب منها.تزامن القصف مع إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه منازل وخيام في حي معن شرق خان يونس، وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في منطقة العطاطرة شمال غربي ، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين من عائلة العطار.(العربية)