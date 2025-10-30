26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس في غزة
Lebanon 24
30-10-2025
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن الجيش
الإسرائيلي
اليوم الخميس غارات عنيفة شرق
خان يونس
جنوب
قطاع غزة
.
Advertisement
ونفذت الطائرات الحربية
الإسرائيلية
نحو 6 غارات على مناطق متفرقة في الجهة الشرقية للمدينة، من دون أن يُعرف طبيعة الأهداف التي تم قصفها، في ظل فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً عسكرياً مشدداً وتصنيف المنطقة كـ"منطقة حمراء" يُمنع الاقتراب منها.
تزامن القصف مع إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه منازل
الفلسطينيين
وخيام
النازحين
في حي معن شرق خان يونس، وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في منطقة العطاطرة شمال غربي
بيت لاهيا
، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين من عائلة العطار.(العربية)
مواضيع ذات صلة
الحدث: قصف مدفعي عنيف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الحدث: قصف مدفعي عنيف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
30/10/2025 13:16:06
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف شرقي خان يونس جنوب غزة (الحدث)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف شرقي خان يونس جنوب غزة (الحدث)
30/10/2025 13:16:06
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
30/10/2025 13:16:06
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
30/10/2025 13:16:06
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
بيت لاهيا
النازحين
خان يونس
شمال غرب
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:55 | 2025-10-30
30/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:51 | 2025-10-30
30/10/2025 06:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:26 | 2025-10-30
30/10/2025 06:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:23 | 2025-10-30
30/10/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2025-10-30
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:51 | 2025-10-30
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:34 | 2025-10-30
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:26 | 2025-10-30
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:23 | 2025-10-30
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:03 | 2025-10-30
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24