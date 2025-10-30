بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن



وبحسب مصادر ميدانية شملت التحركات الحوثية إرسال تعزيزات ميدانية، واستحداث مواقع عسكرية وثكنات في مناطق سكنية وداخل مزارع المواطنين، فضلا عن حفر شبكة أنفاق وخنادق تحصينية واسعة تمتد على طول الساحل .



ويأتي هذا التحرك الميداني، وفق موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي في ظل تصاعد مؤشرات التصعيد على مختلف الجبهات، بالتوازي مع تحركات سياسية وإعلامية تعكس نيته إعادة خلط الأوراق الميدانية وفرض واقع عسكري جديد في مناطق خاضعة لرقابة أممية، في خرق واضح لبنود اتفاق ستوكهولم (الحديدة) الموقع أواخر 2018، والذي ينص على وقف إطلاق النار وسحب القوات من المدينة والميناء.

وبحسب مكتب إعلام محافظة الحديدة، فإن الحوثيين شرعوا في حفر شبكة معقدة من الأنفاق والخنادق التحصينية تمتد من أطراف مديرية بيت حتى ساحل مديرية الحالي، بإشراف مباشر من خبراء تابعين لحزب الله، أحد أبرز أذرع العسكرية في المنطقة.



وأوضح المكتب أن الأنفاق متشابكة تحت الأرض وتربط بين مواقع تمركز الجماعة على طول الساحل، وتضم مخازن للأسلحة والمتفجرات، كما جرى تجهيز بعضها بفتحات سرية تتيح نقل السلاح والمقاتلين بين النقاط المختلفة بعيدًا عن الرصد الجوي.



وأكدت مصادر محلية أن بعض تلك الأنفاق تُحاكي البنية العسكرية لحزب الله في ، وتم تصميمها لتتحمل القصف الجوي، فيما أعدت أخرى كقنوات مائية يمكن استغلالها لإغراق أجزاء من المدينة حال تعرض الحوثيين لهجوم أو محاولة طردهم من مناطق سيطرتهم.



وحذّرت المصادر من أن الجماعة الحوثية تمدّ أنفاقها تحت الأحياء السكنية والمزارع، وتُحاذي الطرق الرئيسية والطريق الدولي الذي يربط بمناطق التماس جنوب الحديدة مثل حيس والتحيتا، ما يعرّض المدنيين لخطر مباشر في حال اندلاع أي مواجهة.



كما لفتت إلى استمرار الحوثيين في نصب منصات صواريخ وطائرات مسيّرة داخل الأحياء المزدحمة بالمدنيين، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، بما يشير إلى استعداد الحوثيين لمعركة مدن يستخدمون فيها السكان كدروع بشرية لحماية مواقعهم العسكرية. (العربية)