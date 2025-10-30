24
عربي-دولي
ماكرون يدخل التاريخ.. من بابه السلبي!
Lebanon 24
30-10-2025
|
07:26
حطم
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
رقماً قياسياً غير مرغوب فيه، بعد أن أظهر استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة "لو فيغارو" اليوم الخميس انخفاض نسبة تأييده إلى 11% فقط، ليصبح بذلك الرئيس الأقل شعبية في
فرنسا
خلال الخمسين عاماً الماضية.
ويشارك ماكرون بهذه النسبة التاريخية سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل نفس المستوى من عدم الشعبية أواخر عام 2016، وفقاً لاستطلاع مؤسسة "فيريان" الذي شمل عينة من ألف شخص.
ويأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها رفع سن التقاعد وأشهر من الجمود السياسي بعد حله
البرلمان
إثر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية 2024.
ورغم أن استطلاعات أخرى أظهرت نسباً أعلى قليلاً لتأييد ماكرون (19% في استطلاع إبسوس، و20% في استطلاع أودوكسا)، إلا أنها تظل جميعاً عند مستويات متدنية تاريخياً.
وكشف مستشار رئاسي سابق، طلب عدم
الكشف عن
هويته، عن هوس ماكرون بمتابعة استطلاعات الرأي، قائلاً: "يحتاج إلى أن يكون أعمى أو أصم حتى لا يدرك أنه مكروه"، مشيراً إلى أن الرئيس "لديه فهم ضعيف لعواقب إصلاحاته على حالة البلاد".
ويبدو أن ظاهرة عدم الشعبية لا تقتصر على ماكرون، فالتشاؤم
الأوروبي
تجاه القيادات في ازدياد، حيث انخفضت نسبة تأييد رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر إلى أقل من 20%، بينما بلغت نسبة تأييد المستشار الألماني فريدريش ميرز 25% فقط، في مؤشر على أزمة ثقة واسعة النطاق. (بوليتيكو)
