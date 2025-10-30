Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يدخل التاريخ.. من بابه السلبي!

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1435954-638974293158610217.png
Doc-P-1435954-638974293158610217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حطم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رقماً قياسياً غير مرغوب فيه، بعد أن أظهر استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة "لو فيغارو" اليوم الخميس انخفاض نسبة تأييده إلى 11% فقط، ليصبح بذلك الرئيس الأقل شعبية في فرنسا خلال الخمسين عاماً الماضية.
Advertisement

ويشارك ماكرون بهذه النسبة التاريخية سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل نفس المستوى من عدم الشعبية أواخر عام 2016، وفقاً لاستطلاع مؤسسة "فيريان" الذي شمل عينة من ألف شخص.

ويأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها رفع سن التقاعد وأشهر من الجمود السياسي بعد حله البرلمان إثر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية 2024.

ورغم أن استطلاعات أخرى أظهرت نسباً أعلى قليلاً لتأييد ماكرون (19% في استطلاع إبسوس، و20% في استطلاع أودوكسا)، إلا أنها تظل جميعاً عند مستويات متدنية تاريخياً.

وكشف مستشار رئاسي سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، عن هوس ماكرون بمتابعة استطلاعات الرأي، قائلاً: "يحتاج إلى أن يكون أعمى أو أصم حتى لا يدرك أنه مكروه"، مشيراً إلى أن الرئيس "لديه فهم ضعيف لعواقب إصلاحاته على حالة البلاد".

ويبدو أن ظاهرة عدم الشعبية لا تقتصر على ماكرون، فالتشاؤم الأوروبي تجاه القيادات في ازدياد، حيث انخفضت نسبة تأييد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أقل من 20%، بينما بلغت نسبة تأييد المستشار الألماني فريدريش ميرز 25% فقط، في مؤشر على أزمة ثقة واسعة النطاق. (بوليتيكو)
مواضيع ذات صلة
الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ
lebanon 24
30/10/2025 21:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كندا استخدمت إعلانا زائفا يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية
lebanon 24
30/10/2025 21:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التاريخ... بيت المحترف اللبناني في عين المريسة سيفتتح أبوابه مجددًا
lebanon 24
30/10/2025 21:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
lebanon 24
30/10/2025 21:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

البريطاني

إيمانويل

البرلمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24