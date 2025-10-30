ماكرون يدخل التاريخ.. من بابه السلبي!

Advertisement

ويشارك ماكرون بهذه النسبة التاريخية سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل نفس المستوى من عدم الشعبية أواخر عام 2016، وفقاً لاستطلاع مؤسسة "فيريان" الذي شمل عينة من ألف شخص.ويأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها رفع سن التقاعد وأشهر من الجمود السياسي بعد حله إثر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية 2024.ورغم أن استطلاعات أخرى أظهرت نسباً أعلى قليلاً لتأييد ماكرون (19% في استطلاع إبسوس، و20% في استطلاع أودوكسا)، إلا أنها تظل جميعاً عند مستويات متدنية تاريخياً.وكشف مستشار رئاسي سابق، طلب عدم هويته، عن هوس ماكرون بمتابعة استطلاعات الرأي، قائلاً: "يحتاج إلى أن يكون أعمى أو أصم حتى لا يدرك أنه مكروه"، مشيراً إلى أن الرئيس "لديه فهم ضعيف لعواقب إصلاحاته على حالة البلاد".ويبدو أن ظاهرة عدم الشعبية لا تقتصر على ماكرون، فالتشاؤم تجاه القيادات في ازدياد، حيث انخفضت نسبة تأييد رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أقل من 20%، بينما بلغت نسبة تأييد المستشار الألماني فريدريش ميرز 25% فقط، في مؤشر على أزمة ثقة واسعة النطاق. (بوليتيكو)