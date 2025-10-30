فيديو لزوجة أحمد الشرع يثير تفاعلا... هكذا أطلت إلى جانب الرئيس السوري وولي عهد السعودية

أثارت لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد ، تفاعلا واسعا على ممن تداولوا فيديو لها تسير إلى جانب زوجها وولي السعودي، الأمير سلمان.

وجاء مقطع الفيديو المتداول جاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 الذي تستضيفه ، حيث عقد الرئيس السوري المؤقت جلسة حوارية حضرها ولي العهد السعودي، الأربعاء، فيما تداول نشطاء كذلك لقطات أخرى من حضور الدروبي إلى جانب زوجها داخل قاعة المؤتمرات.

وفي لحظات فريدة، تحدث الشرع، عن ذكرى ميلاده خلال الجلسة قائلا: "كنت ناسي يوم مولدي لكن زوجتي العزيزة ذكرتني بهذا الأمر"، وذلك في رد على سؤال حول مصادفة يوم ميلاده في الـ29 من تشربن الأول مع وجوده في الرياض، مسقط رأسه.

وتابع: "أنا ولدت في في الرياض الحبيبة حيث أنا اليوم.. في مثل هذا اليوم عام 1982. واليوم أنا في ضيافة سمو ولي العهد أيضا فلعل هذه الأقدار ليست صدفة.. وكان من المقرر أن يكون المؤتمر قبل يومين لكنه أُجل ليكون اليوم ولعله فأل حسن". (روسيا اليوم)

في لمسة إنسانية رقيقة.. الرئيس أحمد الشرع ينسجم مع زوجته بلون الحب والوفاء، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى رسائل كبيرة تعبر عن قيم الأسرة والتقدير."#سوريا_الجديدة #أناقة_الشرع #رسائل_الشرع#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #المملكة_العربية_السعودية #أحمد_الشرع pic.twitter.com/3BhfNQTmzp — Asemrose (@asemrose) October 29, 2025