فيديو لزوجة أحمد الشرع يثير تفاعلا... هكذا أطلت إلى جانب الرئيس السوري وولي عهد السعودية

30-10-2025 | 08:21
أثارت لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا فيديو لها تسير إلى جانب زوجها وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
 
وجاء مقطع الفيديو المتداول جاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 الذي تستضيفه السعودية، حيث عقد الرئيس السوري المؤقت جلسة حوارية حضرها ولي العهد السعودي، الأربعاء، فيما تداول نشطاء كذلك لقطات أخرى من حضور الدروبي إلى جانب زوجها داخل قاعة المؤتمرات.
 
وفي لحظات فريدة، تحدث الشرع، عن ذكرى ميلاده خلال الجلسة قائلا: "كنت ناسي يوم مولدي لكن زوجتي العزيزة ذكرتني بهذا الأمر"، وذلك في رد على سؤال حول مصادفة يوم ميلاده في الـ29 من تشربن الأول مع وجوده في الرياض، مسقط رأسه. 
 
وتابع: "أنا ولدت في المملكة العربية السعودية في الرياض الحبيبة حيث أنا اليوم.. في مثل هذا اليوم عام 1982. واليوم أنا في ضيافة سمو ولي العهد أيضا فلعل هذه الأقدار ليست صدفة.. وكان من المقرر أن يكون المؤتمر قبل يومين لكنه أُجل ليكون اليوم ولعله فأل حسن". (روسيا اليوم) 
 
 
