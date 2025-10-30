فيديو لزوجة أحمد الشرع يثير تفاعلا... هكذا أطلت إلى جانب الرئيس السوري وولي عهد السعودية

في لمسة إنسانية رقيقة.. الرئيس أحمد الشرع ينسجم مع زوجته بلون الحب والوفاء، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى رسائل كبيرة تعبر عن قيم الأسرة والتقدير."#سوريا_الجديدة #أناقة_الشرع #رسائل_الشرع#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #المملكة_العربية_السعودية #أحمد_الشرع pic.twitter.com/3BhfNQTmzp
خيركم خيركم لأهله
لا يترك الرئيس الشرع مناسبة الا ويذكر فيها الدعم الذي تلقاه من بيت أهله
في شتى مراحل حياته تحت القصف والنزوح والحرمان من الاستقرار
وآخرها في الرياض
بتذكير زوجته له عن صدفة تزامن تاريخ ميلاده مع وجوده في الرياض التي وُلد فيها
قائلاً
"زوجي العزيزة، السيدة لطيفة…
#السعوديه_مفتاح_العالم
دخول سموّ #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
و الرئيس السوري #أحمد_الشرع و زوجته السيدة #لطيفة_الدروبي إلى قاعة المؤتمر 🇸🇦🫶🏻🇸🇾
