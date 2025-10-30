الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين

Advertisement

جاءت هذه الخطوة نتيجة ضغوط مارسها وزير إيتمار بن غفير، الذي هدد بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم ما لم يُدفع بالقانون قدماً.وينص المشروع المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت تورطه في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، خاصة تلك التي تصفها بـ"ذات الدوافع الأيديولوجية أو العرقية".ويأتي هذا القانون تنفيذاً للاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" و"عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، وذلك في ظل التصعيد العسكري والموقف الإسرائيلي المتشدد عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.وواجه القانون إدانات حقوقية واسعة وُصفت بأنها "توحش غير مسبوق" وانتهاك للقانون الدولي، بينما تعتبره الحكومة أداة ضغط جديدة على والفصائل .ومن المتوقع أن تثير المناقشة والتصويت على القانون ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، نظراً لخطورته وتداعياته الإنسانية والسياسية على الساحة الفلسطينية. (روسيا اليوم)