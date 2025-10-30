24
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين
Lebanon 24
30-10-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن تطرح
الهيئة العامة
للكنيست
الإسرائيلي
يوم الاثنين المقبل مشروع قانون إعدام الأسرى
الفلسطينيين
للمناقشة تمهيداً للتصويت النهائي عليه في الأسبوع ذاته.
Advertisement
جاءت هذه الخطوة نتيجة ضغوط مارسها وزير
الأمن القومي
إيتمار بن غفير، الذي هدد بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم ما لم يُدفع بالقانون قدماً.
وينص المشروع المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت تورطه في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، خاصة تلك التي تصفها
إسرائيل
بـ"ذات الدوافع الأيديولوجية أو العرقية".
ويأتي هذا القانون تنفيذاً للاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" و"عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، وذلك في ظل التصعيد العسكري والموقف الإسرائيلي المتشدد عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.
وواجه القانون إدانات حقوقية واسعة وُصفت بأنها "توحش غير مسبوق" وانتهاك للقانون الدولي، بينما تعتبره الحكومة
الإسرائيلية
أداة ضغط جديدة على
حماس
والفصائل
الفلسطينية
.
ومن المتوقع أن تثير المناقشة والتصويت على القانون ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، نظراً لخطورته وتداعياته الإنسانية والسياسية على الساحة الفلسطينية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
Lebanon 24
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
30/10/2025 21:53:22
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إحالة قانون "بن غفير" لإعدام منفذي الهجمات بالضفة إلى الجلسة العامة للكنيست
Lebanon 24
إحالة قانون "بن غفير" لإعدام منفذي الهجمات بالضفة إلى الجلسة العامة للكنيست
30/10/2025 21:53:22
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المخيمات الفلسطينية تترقب مصير سلاح "حزب الله" والتركيز على "عين الحلوة"
Lebanon 24
المخيمات الفلسطينية تترقب مصير سلاح "حزب الله" والتركيز على "عين الحلوة"
30/10/2025 21:53:22
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: محتجون يغلقون بسياراتهم مدخل الكنيست للمطالبة باتفاق لإعادة الأسرى ووقف الحرب
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: محتجون يغلقون بسياراتهم مدخل الكنيست للمطالبة باتفاق لإعادة الأسرى ووقف الحرب
30/10/2025 21:53:22
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة العامة
الأمن القومي
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
Lebanon 24
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:36 | 2025-10-30
30/10/2025 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:34 | 2025-10-30
30/10/2025 03:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:11 | 2025-10-30
30/10/2025 03:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-10-30
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:34 | 2025-10-30
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:11 | 2025-10-30
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24