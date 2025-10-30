Advertisement

عربي-دولي

آبل تقاضي Oppo وتتهمها بالتجسس

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1435969-638974321901580647.jpg
Doc-P-1435969-638974321901580647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع MacRumors أن شركة آبل رفعت دعوى قضائية ضد شركة Oppo الصينية، متهمة إياها بالتجسس على تقنياتها.
Advertisement
 
وتبعا للموقع فإن الدعوى جاءت بعد عرض تقديمي قدمه المهندس السابق في آبل، تشن شي، لموظفي Oppo بعد أن انتقل إليها، حيث انضم إلى Oppo بعد مغادرته لشركة آبل، وخلال العرض  الذي حمل عنوان "مستشعرات آبل"، زُعم أن المهندس كشف عن بيانات خاصة بالشركة الأمريكية.

وقبل مغادرته لشركة آبل عمل تشن شي في القسم المختص بتطوير الساعات الذكية، علما أن صاحب العمل السابق كان قد رفع دعوى قضائية ضده شخصيا في آب الماضي، متهما إياه بتحميل 63 ملفا من مجلد محمي على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل، بنية نقلها لاحقا إلى المنافس الصيني لآبل.

وفي الدعوى الجديدة زعمت آبل أن شركة Oppo شجّعت موظفها الجديد على الكشف عن الأسرار.
 
وردا على هذه الادعاءات صرحت Oppo بأن تشن شي كان يصف لزملائه الجدد "مبادئ هندسية عامة" لا تتضمن أي معلومات حصل عليها من آبل، كما أعرب شي عن استعداده للتعاون مع المحكمة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
ولاية أميركية تقاضي ترامب.. إليكم السبب
lebanon 24
30/10/2025 21:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
lebanon 24
30/10/2025 21:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "AI Overviews".. بينسكي ميديا تقاضي غوغل
lebanon 24
30/10/2025 21:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
lebanon 24
30/10/2025 21:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

جهاز الكمبيوتر

روسيا اليوم

الشركة الأم

الأمريكية

الكشف عن

الصينية

أمريكي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24