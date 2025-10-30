آبل تقاضي Oppo وتتهمها بالتجسس

ذكر موقع MacRumors أن شركة آبل رفعت دعوى قضائية ضد شركة Oppo ، متهمة إياها بالتجسس على تقنياتها.

وتبعا للموقع فإن الدعوى جاءت بعد عرض تقديمي قدمه المهندس السابق في آبل، تشن شي، لموظفي Oppo بعد أن انتقل إليها، حيث انضم إلى Oppo بعد مغادرته لشركة آبل، وخلال العرض الذي حمل عنوان "مستشعرات آبل"، زُعم أن المهندس كشف عن بيانات خاصة بالشركة .



وقبل مغادرته لشركة آبل عمل تشن شي في القسم المختص بتطوير الساعات الذكية، علما أن صاحب العمل السابق كان قد رفع دعوى قضائية ضده شخصيا في آب الماضي، متهما إياه بتحميل 63 ملفا من مجلد محمي على الخاص بالعمل، بنية نقلها لاحقا إلى المنافس الصيني لآبل.



وفي الدعوى الجديدة زعمت آبل أن شركة Oppo شجّعت موظفها الجديد على الأسرار.

وردا على هذه الادعاءات صرحت Oppo بأن تشن شي كان يصف لزملائه الجدد "مبادئ هندسية عامة" لا تتضمن أي معلومات حصل عليها من آبل، كما أعرب شي عن استعداده للتعاون مع المحكمة. (روسيا اليوم)