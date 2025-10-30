Advertisement

عربي-دولي

تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات العمرة.. هذا ما قررته السعودية

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:43
أعلنت السلطات السعودية عن تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات العمرة، حيث تم تقليص مدة صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ الإصدار.
وبحسب مصادر سعودية، ستُلغى التأشيرة تلقائيًا إذا لم يسجل المعتمر دخوله إلى الأراضي السعودية خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن مدة الإقامة بعد الوصول إلى السعودية ستظل دون تغيير، حيث يُسمح للمعتمرين بالبقاء ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات وزارة الحج والعمرة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين، خصوصًا بعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الحجاج وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.

يُذكر أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة لمعتمري الخارج منذ بداية الموسم الجديد في يونيو الماضي تجاوز أربعة ملايين تأشيرة. (روسيا اليوم)
