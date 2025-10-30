تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات العمرة.. هذا ما قررته السعودية

Advertisement

أعلنت السلطات عن تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات ، حيث تم تقليص مدة صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ الإصدار.وبحسب مصادر سعودية، ستُلغى التأشيرة تلقائيًا إذا لم يسجل المعتمر دخوله إلى الأراضي السعودية خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وأوضحت المصادر أن مدة الإقامة بعد الوصول إلى السعودية ستظل دون تغيير، حيث يُسمح للمعتمرين بالبقاء ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين، خصوصًا بعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الحجاج وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.يُذكر أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة لمعتمري الخارج منذ بداية الموسم الجديد في يونيو الماضي تجاوز أربعة ملايين تأشيرة. (روسيا اليوم)