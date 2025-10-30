24
تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات العمرة.. هذا ما قررته السعودية
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:43
photos
أعلنت السلطات
السعودية
عن تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات
العمرة
، حيث تم تقليص مدة صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ الإصدار.
وبحسب مصادر سعودية، ستُلغى التأشيرة تلقائيًا إذا لم يسجل المعتمر دخوله إلى الأراضي السعودية خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن مدة الإقامة بعد الوصول إلى السعودية ستظل دون تغيير، حيث يُسمح للمعتمرين بالبقاء ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات
وزارة الحج والعمرة
للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين، خصوصًا بعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في
مكة المكرمة
والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الحجاج وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.
يُذكر أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة لمعتمري الخارج منذ بداية الموسم الجديد في يونيو الماضي تجاوز أربعة ملايين تأشيرة. (روسيا اليوم)
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
Lebanon 24
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:36 | 2025-10-30
30/10/2025 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:34 | 2025-10-30
30/10/2025 03:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:11 | 2025-10-30
30/10/2025 03:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
