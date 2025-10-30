

جمع التحقيق مئات الروايات عن الإعدامات الميدانية، وحدد هوية 101 من أفراد الجيش الروس المتهمين بتنفيذها، معظمهم من قادة الفصائل والكتائب وضباط الفرق، ويبلغ متوسط أعمارهم نحو 40 عاماً.



المفارقة الصادمة أن العديد من المتهمين حصلوا على جوائز دولة، بينما بلغ عدد من نالوا لقب "بطل " خمسة ضباط. وفي محاولة لإخفاء الجرائم، كان يُسجل الجنود المُعدمون كمفقودين أو هاربين، ودفنت جثثهم في غابات أو أُطلقت عليها النيران لمحاكاة وفيات القتال. كشف تحقيق لوكالة "فيورستكا" الإخبارية، نقله موقع " تايمز"، عن وقائع مروعة لتعذيب وإعدام لجنودهم خلال الحرب في ، في ظل نظام عقابي متصاعد تحول من معاقبة المخالفات إلى عمليات قتل بدوافع شخصية وابتزاز.جمع التحقيق مئات الروايات عن الإعدامات الميدانية، وحدد هوية 101 من أفراد الجيش الروس المتهمين بتنفيذها، معظمهم من قادة الفصائل والكتائب وضباط الفرق، ويبلغ متوسط أعمارهم نحو 40 عاماً.المفارقة الصادمة أن العديد من المتهمين حصلوا على جوائز دولة، بينما بلغ عدد من نالوا لقب "بطل " خمسة ضباط. وفي محاولة لإخفاء الجرائم، كان يُسجل الجنود المُعدمون كمفقودين أو هاربين، ودفنت جثثهم في غابات أو أُطلقت عليها النيران لمحاكاة وفيات القتال.

شملت أساليب العقاب إرسال جنود في "هجمات جماعية" عقابية، إلى جانب مصادرة بطاقات الجنود المصرفية وانتزاع أرقامهم السرية تحت ذريعة تسليمها لأقاربهم.



ورغم تلقي العسكرية الروسية أكثر من 12 ألف شكوى عن هذه الانتهاكات، لم يُفتح سوى عشر قضايا جنائية، وأُدين خمسة ضباط فقط، في مؤشر على "حظر غير رسمي" للتحقيق مع القادة الميدانيين.



وأعرب الناجون والشهود عن عدم ثقتهم بالعدالة الرسمية، محذرين من أن الجنود العائدين قد يلجأون للانتقام الشخصي، وأن العنف قد ينتقل إلى داخل روسيا نفسها. (موسكو تايمز)