24
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحقيق صادم.. قادة روس يعدمون جنودهم وهذا ما فعلوه بجثثهم
Lebanon 24
30-10-2025
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تحقيق لوكالة "فيورستكا" الإخبارية، نقله موقع "
موسكو
تايمز"، عن وقائع مروعة لتعذيب وإعدام
القادة
الروس
لجنودهم خلال الحرب في
أوكرانيا
، في ظل نظام عقابي متصاعد تحول من معاقبة المخالفات إلى عمليات قتل بدوافع شخصية وابتزاز.
Advertisement
جمع التحقيق مئات الروايات عن الإعدامات الميدانية، وحدد هوية 101 من أفراد الجيش الروس المتهمين بتنفيذها، معظمهم من قادة الفصائل والكتائب وضباط الفرق، ويبلغ متوسط أعمارهم نحو 40 عاماً.
المفارقة الصادمة أن العديد من المتهمين حصلوا على جوائز دولة، بينما بلغ عدد من نالوا لقب "بطل
روسيا
" خمسة ضباط. وفي محاولة لإخفاء الجرائم، كان يُسجل الجنود المُعدمون كمفقودين أو هاربين، ودفنت جثثهم في غابات أو أُطلقت عليها النيران لمحاكاة وفيات القتال.
شملت أساليب العقاب إرسال جنود في "هجمات جماعية" عقابية، إلى جانب مصادرة بطاقات الجنود المصرفية وانتزاع أرقامهم السرية تحت ذريعة تسليمها لأقاربهم.
ورغم تلقي
النيابة
العسكرية الروسية أكثر من 12 ألف شكوى عن هذه الانتهاكات، لم يُفتح سوى عشر قضايا جنائية، وأُدين خمسة ضباط فقط، في مؤشر على "حظر غير رسمي" للتحقيق مع القادة الميدانيين.
وأعرب الناجون والشهود عن عدم ثقتهم بالعدالة الرسمية، محذرين من أن الجنود العائدين قد يلجأون للانتقام الشخصي، وأن العنف قد ينتقل إلى داخل روسيا نفسها. (موسكو تايمز)
مواضيع ذات صلة
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
Lebanon 24
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
30/10/2025 21:54:15
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ13 الإسرائيلية: إسرائيل قررت تقليص دخول المساعدات لغزة بشكل كبير لعدم إفراج حماس عن الجثث
Lebanon 24
القناة الـ13 الإسرائيلية: إسرائيل قررت تقليص دخول المساعدات لغزة بشكل كبير لعدم إفراج حماس عن الجثث
30/10/2025 21:54:15
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلوس اده أطل من البقاع وهذا ما فعله
Lebanon 24
كارلوس اده أطل من البقاع وهذا ما فعله
30/10/2025 21:54:15
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق دولي: قادة إسرائيل حرّضوا على إبادة شعب
Lebanon 24
تحقيق دولي: قادة إسرائيل حرّضوا على إبادة شعب
30/10/2025 21:54:15
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا
النيابة
الكتائب
القادة
روسيا
موسكو
باريت
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
Lebanon 24
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:36 | 2025-10-30
30/10/2025 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:34 | 2025-10-30
30/10/2025 03:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:11 | 2025-10-30
30/10/2025 03:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-10-30
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:34 | 2025-10-30
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:11 | 2025-10-30
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24