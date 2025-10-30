ما هي ملامح "القوة الدولية" في غزة؟.. تقرير يكشف



Advertisement

وبحسب المصادر، فإن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تتولى إعداد خطة القوة، التي ستضم شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها بإشراف أميركي ومصري وأردني، إلى جانب وحدات من دول عربية وإسلامية، مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، رغم تردد بعض الدول بسبب الوضع الأمني المعقد في غزة، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.



وتأتي الخطوة ضمن خطة من 20 بنداً طرحها الرئيس الأميركي ، وتنص على أن نشر القوة الدولية سيكون شرطاً لانسحاب من نحو نصف مساحة القطاع، التي لا تزال تسيطر عليها، مع تركيز مهام القوة على تأمين الحدود، ومنع تهريب السلاح. ذكر موقع "امارات 24" أن مصادر مطلعة كشفت أن تكثف اتصالاتها مع عدد من الدول لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لتشكيل قوة دولية لتأمين ، على أن تعرض بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة.وبحسب المصادر، فإن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تتولى إعداد خطة القوة، التي ستضم شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها بإشراف أميركي ومصري وأردني، إلى جانب وحدات من دول عربية وإسلامية، مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، رغم تردد بعض الدول بسبب الوضع الأمني المعقد في غزة، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.وتأتي الخطوة ضمن خطة من 20 بنداً طرحها الرئيس الأميركي ، وتنص على أن نشر القوة الدولية سيكون شرطاً لانسحاب من نحو نصف مساحة القطاع، التي لا تزال تسيطر عليها، مع تركيز مهام القوة على تأمين الحدود، ومنع تهريب السلاح.

لكن تنفيذ الخطة يعتمد على موافقة حركة على التخلي عن سلطتها وبعض أسلحتها، وهو ما يشكك فيه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون.



وتؤكد مصادر دبلوماسية أن واشنطن تعمل على صياغة مشروع قرار في يمنح القوة الدولية تفويضاً قانونياً، دون أن يجعلها تابعة للأمم المتحدة، بما يسمح للولايات المتحدة بالإشراف المباشر على عملها.



وتشير تسريبات إلى أن أبدت استعدادها للمشاركة، رغم اعتراض إسرائيل على وجود عسكري في غزة، بينما تعتبر واشنطن مشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة أساسية لإقناع حماس بالقبول بالخطة.

وقال مسؤول أمريكي إن الهدف هو "تثبيت الأمن والحوكمة في غزة بطريقة مقبولة للطرفين"، مضيفاً أن "التحرك السريع قد يؤدي إلى فشل التجربة، لذلك نريد أن نفعلها مرة واحدة وبشكل صحيح".