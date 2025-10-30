Advertisement

عربي-دولي

العثور على مقبرة جماعية في درعا

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:00
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بمدينة درعا، بالقرب من حاجز حديقة "حميدة الطاهر".
ونقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية أن السلطات السورية قامت بالتواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة قوى الأمن الداخلي في درعا، إضافة إلى الجهات المعنية في دمشق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن الفرق المختصة ستصل من العاصمة يوم الأحد المقبل للكشف على المقبرة وفحص الموقع بشكل دقيق.

وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الجنوبية الشرقية من حي السحاري، المطلّة على وادي الزيدي بحي المنشية، بالقرب من الحاجز المعروف لدى أهالي المنطقة باسم "حميدة الطاهر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24