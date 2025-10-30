العثور على مقبرة جماعية في درعا

Advertisement

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بمدينة ، بالقرب من حاجز حديقة "حميدة الطاهر".ونقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية أن السلطات قامت بالتواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة في درعا، إضافة إلى الجهات المعنية في ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأوضحت المصادر أن الفرق المختصة ستصل من العاصمة المقبل للكشف على المقبرة وفحص الموقع بشكل دقيق.وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الجنوبية الشرقية من حي السحاري، المطلّة على وادي الزيدي بحي المنشية، بالقرب من الحاجز المعروف لدى أهالي المنطقة باسم "حميدة الطاهر".