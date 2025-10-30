24
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العثور على مقبرة جماعية في درعا
Lebanon 24
30-10-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام
سورية
اليوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بمدينة
درعا
، بالقرب من حاجز حديقة "حميدة الطاهر".
Advertisement
ونقلت جريدة "الوطن" عن مصادر محلية أن السلطات
السورية
قامت بالتواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة
قوى الأمن الداخلي
في درعا، إضافة إلى الجهات المعنية في
دمشق
، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت المصادر أن الفرق المختصة ستصل من العاصمة
يوم الأحد
المقبل للكشف على المقبرة وفحص الموقع بشكل دقيق.
وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الجنوبية الشرقية من حي السحاري، المطلّة على وادي الزيدي بحي المنشية، بالقرب من الحاجز المعروف لدى أهالي المنطقة باسم "حميدة الطاهر".
مواضيع ذات صلة
العثور على مقبرة جماعية بالقرب من كتيبة الكيميا في تل الصوان بريف دمشق (الحدث)
Lebanon 24
العثور على مقبرة جماعية بالقرب من كتيبة الكيميا في تل الصوان بريف دمشق (الحدث)
30/10/2025 21:54:36
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
Lebanon 24
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
30/10/2025 21:54:36
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
Lebanon 24
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
30/10/2025 21:54:36
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
Lebanon 24
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
30/10/2025 21:54:36
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة قوى الأمن الداخلي
قوى الأمن الداخلي
مدينة درعا
حي المنشية
بيت الشرق
يوم الأحد
السورية
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
Lebanon 24
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:36 | 2025-10-30
30/10/2025 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:34 | 2025-10-30
30/10/2025 03:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
Lebanon 24
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:11 | 2025-10-30
30/10/2025 03:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-10-30
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
15:34 | 2025-10-30
إسرائيل تستلم جثماني رهينتين من غزة عبر الصليب الأحمر
15:11 | 2025-10-30
إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24