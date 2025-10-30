Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1436048-638974446402788378.jpg
Doc-P-1436048-638974446402788378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت الأمم المتحدة لوقف فوري للعنف في السودان وعدم استهداف المدنيين.
Advertisement
وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة "أن سقوط الفاشر يمثل تحولاً كبيرًا في الديناميكيات الأمنية على شعب السودان والمنطقة".
واشارت الى "أن ينسق الأمين العام الجهود مع اللجنة الرباعية بشأن منع تدهور الأمور وإنهاء الحرب المدمرة".
وقالت "إن علينا جميعا الاضطلاع بدورنا لإنهاء الحرب المدمرة في السودان ويجب على مجلس الأمن بذل كل الأدوات المتاحة لذلك".
ورأت "أن على الأطراف في السودان العودة للمفاوضات". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بيان لمنظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
lebanon 24
30/10/2025 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: رصدنا زيادة واضحة في عمليات قتل المدنيين في السودان
lebanon 24
30/10/2025 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
lebanon 24
30/10/2025 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 100 الف إصابة بالكوليرا خلال عام في السودان
lebanon 24
30/10/2025 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

اللجنة الرباعية

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

سكاي نيوز

سكاي نيو

السودان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24