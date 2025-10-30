الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين

Advertisement

دعت لوقف فوري للعنف في وعدم استهداف المدنيين.وأكدت مساعدة "أن سقوط يمثل تحولاً كبيرًا في الديناميكيات الأمنية على شعب السودان والمنطقة".واشارت الى "أن ينسق الجهود مع بشأن منع تدهور الأمور وإنهاء الحرب المدمرة".وقالت "إن علينا جميعا الاضطلاع بدورنا لإنهاء الحرب المدمرة في السودان ويجب على بذل كل الأدوات المتاحة لذلك".ورأت "أن على الأطراف في السودان العودة للمفاوضات". (سكاي نيوز)