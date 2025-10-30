Advertisement

عربي-دولي

ترامب عن بايدن: إنّه مُجرم ومكانه السجن

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:12
كتب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عبر حسابه على منصّة "تروث سوشيال": "إنه مجرم ومكانه في السجن.. شخص حقير وفاشل.. شخص قبيح من الداخل والخارج!.. لقد هزمته وأحب مشاهدته وهو يتلوى الآن".
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن ترامب كان يعني الرئيس جو بايدن، وانتقد تقريراً يزعم أن التحقيق مع الأخير في قضية "Arctic Frost" بدأ على أسس ضعيفة. 
 
 
 
