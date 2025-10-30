Advertisement

عربي-دولي

إعلان حالة طوارىء غذائيّة في نيويورك

Lebanon 24
30-10-2025 | 15:11
أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "حالة طوارئ غذائية" في كافة أنحاء الولاية، لتمويل برنامج البطاقات الغذائية الخاص بالمساعدات الإضافية "snap" في ظل الإغلاق الحكوميّ.
كما أعلنت هوشول عن "تخصيص 65 مليون دولار إضافية كمساعدات غذائية طارئة"، وأوضحت أنّ "هذا المبلغ يغطي 40 مليون وجبة".

وأضافت أن "أكثر من ثلاثة ملايين من سكان الولاية يحصلون على البطاقات الغذائية". (روسيا اليوم)
