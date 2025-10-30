22
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
Lebanon 24
30-10-2025
|
15:36
A-
A+
قالت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا إن القوات المسلحة
الأوكرانية
تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي من خلال التسبب في كارثة بيئية من صنع الإنسان.
وأضافت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم: "العدو لا يخفي خططه لإحداث كارثة من صنع الإنسان لإبطاء تقدم القوات الروسية في منطقة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف من خلال إغراق العديد من المراكز السكنية بالمياه على طول ضفاف نهر سيفرسكي دونيتس".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ HIMARS والطائرات بدون طيار والمدفعية، لقصف سد على بحيرة في بيلغورود.
ونوهت زاخاروفا بأن المسلحين الأوكرانيين دمروا محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية بطريقة مماثلة في عام 2023.
وانهار سد محطة كاخوفكا الكهرومائية ليلة 6 يونيو 2023، إثر سلسلة من الهجمات الصاروخية شنتها القوات الأوكرانية. وصف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الحادث بأنه عمل وحشي من جانب نظام
كييف
، أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق، بينما صنفته لجنة التحقيق الروسية بأنه هجوم إرهابي. وشملت منطقة الفيضان 23 من المراكز السكنية، منها أربع مدن. تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، وتوفي أكثر من 60 شخصا. استغرقت معالجة الآثار الرئيسية للفيضان بالكامل عدة أشهر. وتُقدر الأضرار الأولية بأكثر من 11.5 مليار روبل. (روسيا اليوم)
