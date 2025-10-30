Advertisement

قالت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا إن القوات المسلحة تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي من خلال التسبب في كارثة بيئية من صنع الإنسان.وأضافت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم: "العدو لا يخفي خططه لإحداث كارثة من صنع الإنسان لإبطاء تقدم القوات الروسية في منطقة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف من خلال إغراق العديد من المراكز السكنية بالمياه على طول ضفاف نهر سيفرسكي دونيتس".وأشارت زاخاروفا إلى أنه في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ HIMARS والطائرات بدون طيار والمدفعية، لقصف سد على بحيرة في بيلغورود.ونوهت زاخاروفا بأن المسلحين الأوكرانيين دمروا محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية بطريقة مماثلة في عام 2023.وانهار سد محطة كاخوفكا الكهرومائية ليلة 6 يونيو 2023، إثر سلسلة من الهجمات الصاروخية شنتها القوات الأوكرانية. وصف الحادث بأنه عمل وحشي من جانب نظام ، أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق، بينما صنفته لجنة التحقيق الروسية بأنه هجوم إرهابي. وشملت منطقة الفيضان 23 من المراكز السكنية، منها أربع مدن. تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، وتوفي أكثر من 60 شخصا. استغرقت معالجة الآثار الرئيسية للفيضان بالكامل عدة أشهر. وتُقدر الأضرار الأولية بأكثر من 11.5 مليار روبل. (روسيا اليوم)