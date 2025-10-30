24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"

قال مسؤول أميركيّ، إنّه "تم إبلاغ حركة " " أنّ أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر في غزة".

وأضاف المسؤول الأميركيّ لموقع "أكسيوس"، أنّ " ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في بالقوّة".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل ستعمل بعد المهلة داخل المناطق التي تُسيطر عليها ضدّ أهداف تابعة لـ"حماس".