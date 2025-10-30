Advertisement

عربي-دولي

24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"

Lebanon 24
30-10-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1436158-638974596101939552.jpg
Doc-P-1436158-638974596101939552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول أميركيّ، إنّه "تم إبلاغ حركة "حماس" أنّ أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر في غزة".
Advertisement
 
 
وأضاف المسؤول الأميركيّ لموقع "أكسيوس"، أنّ "إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوّة".
 
 
وأشار إلى أنّ "إسرائيل ستعمل بعد المهلة داخل المناطق التي تُسيطر عليها ضدّ أهداف تابعة لـ"حماس".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة
lebanon 24
31/10/2025 02:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعزز وجودها على "الخط الأصفر" وتقسم القطاع إلى شطرين
lebanon 24
31/10/2025 02:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حداً لإنشاء المنطقة العازلة
lebanon 24
31/10/2025 02:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
للبحث عن جثث الرهائن... إسرائيل تسمح لممثل من "حماس" بدخول منطقة "الخط الأصفر"
lebanon 24
31/10/2025 02:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2025-10-30
17:40 | 2025-10-30
17:34 | 2025-10-30
17:08 | 2025-10-30
17:00 | 2025-10-30
16:00 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24